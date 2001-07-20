|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN KILIÇKAYA
|0
|%0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ETHEM AYDIN
|0
|%0
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ ÖZYURT
|0
|%0
|Detay
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY KASIM
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ AKDEMİR
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MUHAMMET ARAN
|0
|%0
|Detay
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM AKKAYA
|0
|%0
|Detay
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK KARACA
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ FİKRİ TOPKAR
|0
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN BAYRAM
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ESRA BEKTAŞ
|0
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ÖZTÜRK
|0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN EROĞLU
|0
|%0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN İNAL
|0
|%0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK KARABİBER
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİ DİKGÖZ
|0
|%0
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ÖKSÜZ
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ZENGİN
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED FATİH YILDIRIM
|0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN ÖZTONGA
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR SARIKAYA
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ALİ BEKAR
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YILDIZ
|0
|%0
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