SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
DURSUN KILIÇKAYA 0 %0 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
ETHEM AYDIN 0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
SELAMİ ÖZYURT 0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY KASIM 0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ AKDEMİR 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MUHAMMET ARAN 0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM AKKAYA 0 %0 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK KARACA 0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ FİKRİ TOPKAR 0 %0 Detay
GÜCE
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0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN BAYRAM 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ESRA BEKTAŞ 0 %0 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN EROĞLU 0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN İNAL 0 %0 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK KARABİBER 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRİ DİKGÖZ 0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ÖKSÜZ 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ZENGİN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED FATİH YILDIRIM 0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN ÖZTONGA 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAKİR SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ALİ BEKAR 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL YILDIZ 0 %0 Detay