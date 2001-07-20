|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
|SITKI YAZICI
|0
|%0
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF KORKMAZ
|0
|%0
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILMAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AKIN DEMİR
|0
|%0
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN KILIÇ
|0
|%0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
|SERVET YÜZÜAK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KÖPRÜLÜ
|0
|%0
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF ŞENEL
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR EREN
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES AYDIN
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFFET AYDIN
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CELALETTİN KABAN
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ ÖMER KUNT
|0
|%0
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMALETTİN SEVİNDİK
|0
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