SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
SITKI YAZICI 0 %0 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF KORKMAZ 0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AKIN DEMİR 0 %0 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN KILIÇ 0 %0 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
SERVET YÜZÜAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KÖPRÜLÜ 0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF ŞENEL 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR EREN 0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ENES AYDIN 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
SAFFET AYDIN 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA CELALETTİN KABAN 0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ ÖMER KUNT 0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
CEMALETTİN SEVİNDİK 0 %0 Detay