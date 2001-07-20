|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALEV SEZEN
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ENDER ESİNER
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN AÇIKGÖZ
|0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR AVCI
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN BOYALIK
|0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR DEMİRKAYA
|0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ACAR
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED GAZİ KILIÇ
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KALAYCI
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|REŞAT YILMAZ
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT SAHTİYAN
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN KARABULUT
|0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR BURUNEREN
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM AKPINAR
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BİTİŞ
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FARUK ERTEKİN
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT KARSAVRAN
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAROĞLU
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP POLAT
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL ACAR
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP YILMAZ
|0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİD ÖZGÜR ATAK
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÇEKER
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KURDAŞ
|0
|%0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ TÜFEKÇİ
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HASKUL
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLKADİR ARSLAN
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÖZCÜ
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT HAMDEMİRCİ
|0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AYDOĞAN
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ÇETİN
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YILMAZ
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ TOSUN
|0
|%0
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP KASIMAY
|0
|%0
|Detay
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ BAYAT
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET GÜLAYDIN
|0
|%0
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