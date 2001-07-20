SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALEV SEZEN 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
ENDER ESİNER 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN AÇIKGÖZ 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR AVCI 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BOYALIK 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR DEMİRKAYA 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ACAR 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED GAZİ KILIÇ 0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN KALAYCI 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
REŞAT YILMAZ 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT SAHTİYAN 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
CAN KARABULUT 0 %0 Detay
ÇATALCA
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YAŞAR BURUNEREN 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM AKPINAR 0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM BİTİŞ 0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FARUK ERTEKİN 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT KARSAVRAN 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YAROĞLU 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP POLAT 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL ACAR 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP YILMAZ 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
HALİD ÖZGÜR ATAK 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÇEKER 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KURDAŞ 0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ TÜFEKÇİ 0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL HASKUL 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDÜLKADİR ARSLAN 0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GÖZCÜ 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT HAMDEMİRCİ 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AYDOĞAN 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ÇETİN 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH YILMAZ 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ TOSUN 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP KASIMAY 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ BAYAT 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET GÜLAYDIN 0 %0 Detay