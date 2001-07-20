|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA YILMAZ
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇELİK
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN YÜKALAN
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKAYİ YILMAZ
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|HACİ ÖZMEN
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED NUMAN CAN
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH MERGEN
|0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİNNOR ÖNAL
|0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKCİN
|0
|%0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN KİLİT
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ARGUZ
|0
|%0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN ÖZÇETİN
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL KARANİ YULA
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT BULUT
|0
|%0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ÖZDEMİR
|0
|%0
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