|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZERKAN
|0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT İLLEEZ
|0
|%0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN KARASU
|0
|%0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NADİR DOĞAN
|0
|%0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN ALTUNDAL
|0
|%0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERKEK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MERVE IŞIK
|0
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH AYDOĞDU
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR AMİL
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET OTKAN
|0
|%0
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GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH SİMİT
|0
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN ÖZERKAN
|0
|%0
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KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN GÜL
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YILMAZ
|0
|%0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|NAHİT ÖGÜÇ
|0
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN BİLGİN
|0
|%0
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL OTKAN
|0
|%0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KAHRAMAN
|0
|%0
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÖKTEPE
|0
|%0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN KAYNAR
|0
|%0
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TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN KARNAK
|0
|%0
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ZENCİR
|0
|%0
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YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF KABAK
|0
|%0
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