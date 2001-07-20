|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|0
|%0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|HALUK ŞENSOY
|0
|%0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN SESLİ
|0
|%0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ÖZTÜRK
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL GÖNÜL
|0
|%0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA AŞCI
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KOÇAN
|0
|%0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TEPE
|0
|%0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL CEBECİ
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR KAYA
|0
|%0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL KIŞLA
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ETHEM EYİGÜN
|0
|%0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜMEYSA KOÇAN
|0
|%0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SUBAŞI
|0
|%0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM ÖNEŞ
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ BAL
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT AKDENİZ
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YILDIRIM
|0
|%0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|0
|%0
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