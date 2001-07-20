SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS İMRAN ÖZKAYA 0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
HALUK ŞENSOY 0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN SESLİ 0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL GÖNÜL 0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA AŞCI 0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KOÇAN 0 %0 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TEPE 0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL CEBECİ 0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
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BEKİR KAYA 0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
EROL KIŞLA 0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
ETHEM EYİGÜN 0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
RÜMEYSA KOÇAN 0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN SUBAŞI 0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM ÖNEŞ 0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ BAL 0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT AKDENİZ 0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YILDIRIM 0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED SAMED LACİVERT 0 %0 Detay