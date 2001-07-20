SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ NERGİS 0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLATİF ÇELEBİ 0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA GÖZÜBENLİ 0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ŞAHİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KILIÇ 0 %0 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÖNEN 0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT MANTAR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YUNUS EMRE ÖKSÜZ 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN HUYLU 0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZCAN 0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN YARAR 0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMMÜ GÜLSÜM KAPLAN 0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET İĞDİ 0 %0 Detay