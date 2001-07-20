|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL EKSİLMEZ
|0
|%0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM DÖNE
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ARICIOĞLU
|0
|%0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|0
|%0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN VARLI
|0
|%0
|Detay
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN ŞANSLI
|0
|%0
|Detay
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|LÜTFİ KOÇ
|0
|%0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AZDER
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET YILDIZ
|0
|%0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ŞEKER
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAHİD SARI
|0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF SERDAR
|0
|%0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET SARI
|0
|%0
|Detay
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL NAR
|0
|%0
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP DEVRAN
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KALIN
|0
|%0
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