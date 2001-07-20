|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DİREK
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHDETTİN KORKMAZ
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ERCAN
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHADDİN AKGÜL
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT DEMİR
|0
|%0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN YILDIRIM
|0
|%0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA SAKINIŞ
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM KARADAŞ
|0
|%0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TÜYSÜZ
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KOÇ
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KURT
|0
|%0
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