|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN CAN
|0
|%0
|Detay
|
ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN KARS
|0
|%0
|Detay
|
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA IŞIK
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN BAYAR
|0
|%0
|Detay
|
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SABRİ YAZICI
|0
|%0
|Detay
|
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET FARUK ALTUNTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA ÖZCAN
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF BALLI
|0
|%0
|Detay
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZCAN
|0
|%0
|Detay
|
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN IŞIK
|0
|%0
|Detay
|
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT ATEŞ
|0
|%0
|Detay
|
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN CAYMAZ
|0
|%0
|Detay