|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK BAYRAM
|0
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR ŞAHİNTAŞ
|0
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TOPAL
|0
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AYDIN
|0
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KUL
|0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NURİ KADIOĞLU
|0
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ AVNİ USTA
|0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ SERDAR
|0
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHRAM YILDIZ
|0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM ÜÇÜNCÜ
|0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET AYDIN
|0
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OF
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SARAL
|0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ÇEBİ
|0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP KALYONCU
|0
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KIRAN
|0
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SALİH KALAYCI
|0
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