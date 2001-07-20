SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK BAYRAM 0 %0 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAKİR ŞAHİNTAŞ 0 %0 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ TOPAL 0 %0 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AYDIN 0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH KUL 0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NURİ KADIOĞLU 0 %0 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ AVNİ USTA 0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ SERDAR 0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
BEHRAM YILDIZ 0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM ÜÇÜNCÜ 0 %0 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET AYDIN 0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SARAL 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ÇEBİ 0 %0 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP KALYONCU 0 %0 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KIRAN 0 %0 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SALİH KALAYCI 0 %0 Detay