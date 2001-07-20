|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay
|
EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR TUNABOYLU
|0
|%0
|Detay
|
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLMİ ÖZGÜL
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|0
|%0
|Detay
|
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN OSKAY
|0
|%0
|Detay
|
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN ŞENTÜRK
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SARIHAN
|0
|%0
|Detay
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KOZAK
|0
|%0
|Detay
|
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖZDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ DİNCEL
|0
|%0
|Detay
|
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ÖZER
|0
|%0
|Detay