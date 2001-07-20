SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ ÖZTÜRK 0 %0 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR TUNABOYLU 0 %0 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
HİLMİ ÖZGÜL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN YAVUZ ACAR 0 %0 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN OSKAY 0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN ŞENTÜRK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SARIHAN 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KOZAK 0 %0 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÖZDEMİR 0 %0 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ DİNCEL 0 %0 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ÖZER 0 %0 Detay