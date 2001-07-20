|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAVUZ
|0
|%0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN ZEREN
|0
|%0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TAŞCI
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA KUMAŞ
|0
|%0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BAYRAK
|0
|%0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ SEVER
|0
|%0
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KIRNAPCI
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM DERELİ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ DEMİRYÜREK
|0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|SATILMIŞ KARAKURT
|0
|%0
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN BİRİNCİ
|0
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ZİLİFLİ
|0
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ARMAAN ERCAN
|0
|%0
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN SALMAN
|0
|%0
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT ÖZKESKİN
|0
|%0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YAVUZ
|0
|%0
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET KESKİN
|0
|%0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLLA YAMAN
|0
|%0
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAİ ÇAKMAKLI
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL GÖKTAŞ
|0
|%0
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|RİZA DEMİR
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN AYDIN
|0
|%0
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS DERELİ
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AKÇA
|0
|%0
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|DERGAH ATALAY
|0
|%0
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