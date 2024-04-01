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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KARASU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KARASU Toplam Seçmen 55.942
  • Açılan Sandık 178
  • Kullanılan Oy 42.760
  • Geçerli Oy 40.446
  • Geçersiz Oy 2.314
  • Katılım Oranı %76.44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İSHAK SARI adalet-ve-kalkinma-partisi
İSHAK
SARI
%44.34 17.932 Oy
RECEP ÖZDEMİR yeniden-refah-partisi
RECEP
ÖZDEMİR
%31.07 12.565 Oy
UĞUR BÜYÜK cumhuriyet-halk-partisi
UĞUR
BÜYÜK
%12.80 5.179 Oy
HASAN SARIOĞLU iyi-parti
HASAN
SARIOĞLU
%5.27 2.133 Oy
OĞUZHAN COŞKUN saadet-partisi
OĞUZHAN
COŞKUN
%3.57 1.445 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.10 445 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.68 276 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.56 226 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.27 110 Oy
Hür Dava Partisi
%0.12 49 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 55.942
  • Kullanılan Oy 42.778
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.64 17.571 Oy
Yeniden Refah Partisi
%26.95 10.849 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%14.97 6.028 Oy
İyi Parti
%6.36 2.562 Oy
Saadet Partisi
%4.46 1.797 Oy
Zafer Partisi
%1.58 635 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.56 227 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.48 192 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.29 115 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61|62.036
MUTLU IŞIKSU 		%20.73 30.178 %0 0 %5.13 7.472 %0 0 %0 0 %31.54 45.921
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.52|26.687
BİLAL SOYKAN 		%7.61 4.275 %0 0 %1.81 1.019 %0 0 %0 0 %43.05 24.178
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|11.839
İSMAİL KARAKULLUKÇU 		%13.41 3.636 %0 0 %1.90 514 %2.39 648 %13.86 3.758 %24.81 6.728
ERENLER Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.20 17.137 %8.06 4.039 %0 0 %2.21 1.107 %1.19 594 %0.12 62 %54.22 27.168
FERİZLİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.66 5.624 %3.81 636 %0 0
%43.93|7.340
MEHMET ATA 		%0 0 %0.13 22 %18.48 3.087
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.08 11.145 %25.45 8.323 %0 0 %1.88 615 %0 0 %0 0 %38.59 12.618
HENDEK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.86 10.521 %29.28 15.510 %2.85 1.509 %0.40 212 %0.08 42 %47.54 25.184
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 3.807 %5.19 445 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.43 4.326
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.34|17.932
İSHAK SARI 		%12.80 5.179 %0 0 %5.27 2.133 %0.68 276 %0.04 18 %36.86 14.908
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 7.452 %2.39 401 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %53.23 8.939
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.21|5.851
TURAN YÜZÜCÜ 		%9.17 1.616 %0 0 %27.15 4.783 %0 0 %0.81 143 %29.65 5.223
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80|7.355
FATİH AKIN 		%20.07 3.905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.75 340 %40.38 7.856
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.38 10.276
%42.58|11.111
NİHAT ARDA ŞAHİN 		%0 0 %5.33 1.391 %0.88 230 %0 0 %11.83 3.086
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.32|31.319
OSMAN ÇELİK 		%38.18 29.654 %0 0 %3.35 2.599 %0.64 495 %0 0 %17.51 13.601
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.59|5.179
SELÇUK KURT 		%8.62 883 %0 0 %2.38 244 %0 0 %0 0 %38.41 3.932
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.28 111
%38.02|1.848
İBRAHİM PİLAVCI 		%2.26 110 %0 0 %7.20 350 %50.23 2.441
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.76|59.236
 %21.16 30.745 %0 0 %5.20 7.562 %0 0 %0 0 %32.88 47.782
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.00|27.811
 %8.52 4.739 %0 0 %2.11 1.174 %0 0 %0 0 %39.37 21.900
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.77|12.823
 %16.30 4.377 %0 0 %2.78 747 %2.44 654 %0 0 %30.71 8.244
ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.62|19.708
 %9.73 4.842 %0 0 %3.32 1.653 %1.16 575 %0 0 %46.17 22.968
FERİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.19|6.173
 %4.92 817 %0 0 %35.76 5.936 %0 0 %0 0 %22.12 3.672
GEYVE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20|11.389
 %24.44 7.907 %0 0 %2.20 712 %0 0 %0 0 %38.16 12.348
HENDEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.01 10.993
%30.49|15.953
 %4.18 2.189 %0 0 %0 0 %44.32 23.190
KARAPÜRÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.21|3.846
 %5.90 502 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.89 4.159
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.64|17.571
 %14.97 6.028 %0 0 %6.36 2.562 %0.56 227 %0 0 %34.45 13.871
KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.28|7.546
 %3.89 648 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.83 8.472
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56|6.225
 %11.64 2.038 %0 0 %22.46 3.932 %0 0 %0.48 84 %29.85 5.225
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|7.847
 %20.83 4.007 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 255 %37.07 7.132
SAPANCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.46|9.722
 %32.15 8.344 %0 0 %5.42 1.407 %0 0 %9.64 2.501 %15.33 3.978
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78|30.124
 %32.74 25.429 %0 0 %3.53 2.740 %0 0 %0 0 %24.96 19.387
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.74|4.948
 %11.51 1.168 %0 0 %3.29 334 %0 0 %0 0 %36.46 3.701
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.63 314
%36.19|1.715
 %5.19 246 %0 0 %0 0 %51.99 2.464
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSHAK SARI 19.537 %50.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KEREM ERKSOY 11.015 %28.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MEHMET İSPİROĞLU 6.812 %17.61
Saadet Partisi
SAADET 		KERİM ALİ AKSOY 1.025 %2.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CANER YATAR 286 %0.74
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET İSPİROĞLU 6.190 %40.10
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET GENÇ 4.838 %31.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BEKİR SARIOĞLU 2.480 %16.07
Saadet Partisi
SAADET 		RECEP ÖZDEMİR 1.630 %10.56
Demokrat Parti
DP 		BAHATTİN TOPAL 91 %0.59
Anavatan Partisi
ANAP 		NİHAT KAYA 83 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		REFİK YILMAZ 77 %0.50
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖMER KAYMAK 48 %0.31
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.610 %53.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.533 %27.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.951 %15.35
Saadet Partisi
SAADET 		1.242 %3.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		234 %0.60
Vatan Partisi
VATAN 		81 %0.21
Demokrat Parti
DP 		79 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		40 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.910 %55.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.971 %29.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.642 %10.60
Saadet Partisi
SAADET 		1.084 %3.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		367 %1.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		256 %0.74
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		64 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		60 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.453 %35.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.656 %30.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.651 %17.36
Saadet Partisi
SAADET 		1.803 %11.81
Anavatan Partisi
ANAP 		345 %2.26
Demokrat Parti
DP 		225 %1.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		134 %0.88
Kaynak: Anadolu Ajansı