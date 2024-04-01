60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

LADİK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • LADİK Toplam Seçmen 13.892
  • Açılan Sandık 83
  • Kullanılan Oy 11.874
  • Geçerli Oy 11.176
  • Geçersiz Oy 698
  • Katılım Oranı %85.47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ADNAN TOPAL yeniden-refah-partisi
ADNAN
TOPAL
%41.89 4.682 Oy
GÜRKAN ÖZEL adalet-ve-kalkinma-partisi
GÜRKAN
ÖZEL
%35.20 3.934 Oy
ÖZGÜR AY cumhuriyet-halk-partisi
ÖZGÜR
AY
%14.10 1.576 Oy
SEYDAHMET SANCAK iyi-parti
SEYDAHMET
SANCAK
%5.77 645 Oy
FATİH ÖNDER saadet-partisi
FATİH
ÖNDER
%1.57 176 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.72 80 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.42 47 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 19 Oy
Demokrat Parti
%0.15 17 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 13.892
  • Kullanılan Oy 11.886
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.28 4.024 Oy
Yeniden Refah Partisi
%33.27 3.690 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.30 1.919 Oy
İyi Parti
%8.56 949 Oy
Saadet Partisi
%2.42 268 Oy
Zafer Partisi
%0.74 82 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.60 67 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.29 32 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.16 18 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 MAYIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.48|7.357
OSMAN TOPALOĞLU 		%11.00 1.820 %0 0 %5.97 987 %0 0 %9.27 1.533 %29.28 4.844
ALAÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.71 5.449
%35.41|5.900
RAMAZAN ÖZDEMİR 		%4.24 707 %0 0 %0 0 %27.64 4.604
ASARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.38 254
%46.05|4.906
ŞERİF KILAĞUZ 		%8.97 956 %0 0 %0 0 %42.59 4.538
ATAKUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.96 36.487
%46.50|58.578
SERHAT TÜRKEL 		%0 0 %14.19 17.878 %0 0 %0 0 %10.34 13.031
AYVACIK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27 6.031 %3.06 408 %0 0 %1.21 161 %0 0 %1.07 142 %49.39 6.579
BAFRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.84|33.163
HAMİT KILIÇ 		%11.31 9.659 %0 0 %22.98 19.617 %0.16 133 %0.15 131 %26.55 22.671
CANİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50|20.446
İBRAHİM SANDIKÇI 		%17.42 9.015 %0 0 %10.75 5.563 %0.19 96 %0 0 %32.15 16.642
ÇARŞAMBA BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.48 29.267 %9.48 7.824 %0 0 %2.26 1.868 %0.10 81
%42.96|35.440
 %9.71 8.010
HAVZA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.96|9.991
MURAT İKİZ 		%29.76 7.259 %0 0 %8.81 2.148 %0 0 %0 0 %20.48 4.995
İLKADIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.51|55.341
İHSAN KURNAZ 		%25.06 42.669 %0 0 %26.57 45.232 %0.14 242 %0.07 113 %15.65 26.652
KAVAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.09 5.255 %4.36 736 %0 0 %19.43 3.284 %0 0 %0 0 %45.12 7.625
LADİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20 3.934 %14.10 1.576 %0 0 %5.77 645 %0 0 %0 0 %44.93 5.021
SALIPAZARI Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %7.29 1.071 %33.34 4.897 %4.73 695 %0 0 %0 0 %54.63 8.023
TEKKEKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.18|19.354
MUSTAFA CANDAL 		%5.18 1.921 %0 0 %1.98 733 %0 0 %0 0 %40.66 15.082
TERME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.79|22.879
ŞENOL KUL 		%35.57 16.347 %0 0 %2.98 1.368 %0 0 %0 0 %11.66 5.360
VEZİRKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.30|22.860
MURAT GÜL 		%7.15 3.777 %0 0 %2.84 1.499 %0 0 %2.20 1.160 %44.51 23.497
YAKAKENT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.64 2.124 %12.03 717 %0 0
%50.44|3.006
ŞERAFETTİN AYDOĞDU 		%0 0 %0 0 %1.90 113
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 MAYIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.61|7.963
 %16.02 2.625 %0 0 %6.74 1.105 %0 0 %0 0 %28.63 4.690
ALAÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.28 5.116
%35.36|5.784
 %5.04 824 %0 0 %0 0 %28.32 4.632
ASARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.47 472
%44.37|4.683
 %11.17 1.179 %0 0 %0 0 %39.98 4.220
ATAKUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.16 36.616
%44.19|55.496
 %0 0 %13.19 16.567 %0 0 %0 0 %13.46 16.908
AYVACIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.90|6.395
 %3.47 454 %0 0 %1.91 250 %0 0 %6.45 844 %39.26 5.135
BAFRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.33|33.426
 %14.66 12.458 %0 0 %21.57 18.336 %0.16 132 %0 0 %24.29 20.647
CANİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.65|20.365
 %18.04 9.266 %0 0 %11.54 5.925 %0.15 77 %0 0 %30.62 15.729
ÇARŞAMBA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.14|40.254
 %18.90 15.176 %0 0 %6.06 4.868 %0 0 %0 0 %24.89 19.984
HAVZA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.85|9.788
 %26.34 6.312 %0 0 %8.86 2.124 %0 0 %0 0 %23.94 5.737
İLKADIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.00|57.638
 %28.41 48.156 %0 0 %19.76 33.500 %0.15 249 %0 0 %17.68 29.970
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.79 5.505 %7.29 1.224 %0 0 %19.16 3.217 %0 0 %0 0 %40.77 6.845
LADİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.28|4.024
 %17.30 1.919 %0 0 %8.56 949 %0 0 %0 0 %37.87 4.200
SALIPAZARI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 1.425
%33.25|4.822
 %6.49 941 %0 0 %0 0 %50.43 7.313
TEKKEKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.06|18.766
 %9.65 3.546 %0 0 %3.57 1.312 %0 0 %0 0 %35.72 13.127
TERME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.81|23.071
 %31.01 14.078 %0 0 %3.79 1.719 %0 0 %0.54 245 %13.86 6.291
VEZİRKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75|23.852
 %9.57 4.988 %0 0 %4.07 2.122 %0 0 %0 0 %40.62 21.176
YAKAKENT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.39 2.254 %16.13 947 %0 0
%40.96|2.405
 %0 0 %0 0 %4.51 265
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NURHAN YAPICI ÖZEL 7.080 %61.21
İyi Parti
İYİ PARTİ 		İBRAHİM ÜNSAL 3.694 %31.94
Saadet Partisi
SAADET 		YALÇIN KAYA OĞUZ 351 %3.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NERMİN YOLAY 72 %0.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		MAHMUT MUSTAFA BAŞARAN 69 %0.60
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SELİM ÖZBALCI 6.209 %53.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET KARAHAN 3.714 %31.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SALİH ERSAN 1.344 %11.57
Saadet Partisi
SAADET 		VEYSEL SULUBEY 267 %2.30
Doğru Yol Partisi
DYP 		CEMAL UYAR 28 %0.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		KASIM TUNÇ 27 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SERKAN ŞAHİN 27 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET KARAHAN 2.710 %52.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEMAL KAPLAN 2.149 %41.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ABDULLAH GÜLEÇ 148 %2.88
Saadet Partisi
SAADET 		RECEP KARAMAN 67 %1.31
Demokrat Parti
DP 		ADEM AKYOL 56 %1.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.065 %61.29
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.528 %30.60
Saadet Partisi
SAADET 		670 %5.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		102 %0.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		69 %0.60
Demokratik Sol Parti
DSP 		69 %0.60
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		25 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.928 %51.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.516 %30.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.539 %13.32
Saadet Partisi
SAADET 		442 %3.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		38 %0.33
Doğru Yol Partisi
DYP 		30 %0.26
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		19 %0.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		15 %0.13
Millet Partisi
Millet 		14 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.342 %45.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.180 %42.70
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		311 %6.09
Demokrat Parti
DP 		110 %2.15
Saadet Partisi
SAADET 		108 %2.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		54 %1.06
Kaynak: Anadolu Ajansı