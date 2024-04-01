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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SURUÇ Toplam Seçmen 62.214
  • Açılan Sandık 241
  • Kullanılan Oy 44.806
  • Geçerli Oy 41.953
  • Geçersiz Oy 2.853
  • Katılım Oranı %72.02
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

AYTEN KAYA halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
AYTEN
KAYA
%57.21 24.000 Oy
MUSTAFA YÜKSEL adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
YÜKSEL
%26.89 11.283 Oy
BURHAN KILIÇ cumhuriyet-halk-partisi
BURHAN
KILIÇ
%4.36 1.828 Oy
MAKSUT ERGENE yeniden-refah-partisi
MAKSUT
ERGENE
%3.40 1.426 Oy
ÖMER DURMAZ hur-dava-partisi
ÖMER
DURMAZ
%2.40 1.005 Oy
PARTİLER
Gelecek Partisi
%2.33 978 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.14 479 Oy
Saadet Partisi
%0.76 318 Oy
İyi Parti
%0.51 212 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.35 145 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 62.214
  • Kullanılan Oy 44.764
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%57.40 23.939 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.55 10.657 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.42 1.842 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.11 1.714 Oy
Hür Dava Partisi
%2.36 986 Oy
Gelecek Partisi
%2.31 965 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.22 508 Oy
Saadet Partisi
%0.74 309 Oy
İyi Parti
%0.58 243 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.45|26.277
ABDÜLHAKİM AYHAN 		%1.18 570 %0 0 %0.50 239 %0 0 %0 0 %43.87 21.174
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 11.573 %2.83 1.150 %0 0 %1.27 516
%54.39|22.072
MEHMET BEGİT 		%0.21 84 %12.78 5.185
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 8.207 %1.00 255 %0 0 %1.80 459
%36.96|9.409
AYGÜL KAPIKAYALI 		%0 0 %28.00 7.129
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.14 17.540 %0.65 266 %0 0 %0.37 149
%46.54|18.926
UĞUR KAHRAMAN 		%0 0 %9.30 3.782
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57|58.578
MEHMET KUŞ 		%1.18 1.659 %0 0 %0.58 821 %14.22 20.034 %0 0 %42.46 59.833
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.97 7.065 %2.45 495 %0 0 %0.73 147
%39.45|7.971
MEHMET KARAYILAN 		%0 0 %22.40 4.525
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28|61.118
MEHMET CANPOLAT 		%2.50 3.800 %0 0 %0.90 1.368 %15.88 24.090 %0 0 %40.44 61.354
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0.40 159
%58.08|22.943
MAHMUT ÖZYAVUZ 		%0.39 156 %0 0 %0 0 %41.12 16.242
HİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.72 6.439 %9.31 1.951 %0 0 %0.46 97
%33.20|6.960
SERHAN PAYDAŞ 		%0.78 163 %25.54 5.353
KARAKÖPRÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 37.646 %2.11 2.467 %0 0 %0.50 589 %17.44 20.363 %0.40 472 %47.31 55.249
SİVEREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23|45.369
ALİ MURAT BUCAK 		%0 0 %0 0 %0.61 690 %16.20 18.268 %0 0 %42.96 48.443
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.89 11.283 %4.36 1.828 %0 0 %0.51 212
%57.21|24.000
AYTEN KAYA 		%0 0 %11.04 4.630
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.43 21.898 %0.79 679 %0 0 %0.43 373
%51.70|44.512
SERHAT DİCLE İNAN 		%0 0 %21.65 18.643
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.42|18.644
 %1.63 770 %0 0 %0 0 %0 0 %18.32 8.664 %40.63 19.217
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.75 11.588 %3.25 1.310 %0 0 %1.42 574
%50.70|20.438
 %0 0 %15.88 6.400
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.66 8.006 %1.17 296 %0 0 %1.69 427
%36.21|9.156
 %0 0 %29.27 7.401
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.53 16.308 %1.34 539 %0 0 %0.51 205
%43.82|17.632
 %0.65 262 %13.15 5.289
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.03|57.526
 %1.48 2.069 %0 0 %0.60 840 %14.05 19.699 %0 0 %42.84 60.062
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 6.240 %3.78 740 %0 0 %1.63 318
%39.77|7.783
 %0 0 %22.93 4.488
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.87|58.925
 %2.97 4.495 %0 0 %0.92 1.400 %15.83 24.001 %0 0 %41.41 62.767
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%53.45|20.951
 %0.67 263 %0 0 %0 0 %45.88 17.984
HİLVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.65|6.499
 %8.85 1.818 %0 0 %0.82 168 %30.20 6.201 %0 0 %28.49 5.850
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.58 36.815 %3.60 4.194 %0 0 %0.86 1.008 %17.98 20.965 %0 0 %45.98 53.612
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.88 41.432 %0 0 %0 0 %0.76 859 %18.06 20.292 %0 0 %44.29 49.764
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.55 10.657 %4.42 1.842 %0 0 %0.58 243
%57.40|23.939
 %0 0 %12.05 5.024
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.73 22.011 %1.66 1.424 %0 0 %0.74 632
%48.74|41.696
 %0 0 %23.13 19.786
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		HATİCE ÇEVİK 25.767 %59.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA YÜKSEL 15.059 %34.69
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ŞENER 1.359 %3.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KEMAL EŞSİZ 697 %1.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		TUBA COŞKUN 343 %0.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MAHMUT ŞEKER 109 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EMİNE BİRGÜL UÇAR 73 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		ETEM ŞAHİN 8.954 %42.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BEKİR DEMİRBİLEK 6.325 %29.68
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 5.118 %24.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ POLAT 527 %2.47
Saadet Partisi
SAADET 		OSMAN ÇEVİK 322 %1.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		LATİF BAZ 67 %0.31
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		25.307 %58.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.566 %33.71
Saadet Partisi
SAADET 		1.754 %4.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		798 %1.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		571 %1.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		148 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		65 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		23.372 %53.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.789 %43.04
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		502 %1.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		304 %0.70
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		174 %0.40
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		142 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		130 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		119 %0.27
Demokrat Parti
DP 		66 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		36 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		8.847 %43.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.610 %32.34
Demokrat Parti
DP 		4.547 %22.25
Saadet Partisi
SAADET 		436 %2.13
Kaynak: Anadolu Ajansı