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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 39.698
  • Açılan Sandık 123
  • Kullanılan Oy 31.391
  • Geçerli Oy 30.134
  • Geçersiz Oy 1.257
  • Katılım Oranı %79.07
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

METİN GÜRBÜZ cumhuriyet-halk-partisi
METİN
GÜRBÜZ
%49.36 14.875 Oy
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
YAKUP
ÜÇÜNCÜOĞLU
%39.41 11.877 Oy
SERPİL ÜNLÜTÜRK iyi-parti
SERPİL
ÜNLÜTÜRK
%4.89 1.474 Oy
METE ÇAĞDAŞ yeniden-refah-partisi
METE
ÇAĞDAŞ
%2.07 624 Oy
SİNAN KORKUT zafer-partisi
SİNAN
KORKUT
%1.07 322 Oy
PARTİLER
BAĞIMSIZ
%0.69 207 Oy
Saadet Partisi
%0.63 191 Oy
Hür Dava Partisi
%0.54 162 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.35 106 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.20 60 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 39.698
  • Kullanılan Oy 31.384
Cumhuriyet Halk Partisi
%49.68 14.908 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.38 10.619 Oy
İyi Parti
%9.32 2.798 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.75 826 Oy
Saadet Partisi
%0.98 295 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.64 191 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.59 177 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.29 87 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.21 64 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.39 1.416
%53.19|3.885
HAYRETTİN KAYA 		%21.18 1.547 %1.78 130 %0 0 %0 0 %4.46 326
BOYABAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.81 3.915 %5.60 883 %25.99 4.101 %3.48 549 %0 0 %0 0 %40.13 6.332
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.12|468
ADNAN ACAR 		%37.17 310 %5.28 44 %0 0 %0 0 %0 0 %1.44 12
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.12|1.655
NECMETTİN ERMİŞ 		%2.53 113 %23.24 1.036 %0 0 %0 0 %0 0 %37.10 1.654
ERFELEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.93|907
MEHMET UZUN 		%33.29 796 %7.11 170 %0 0 %0 0 %13.05 312 %8.62 206
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75 4.071
%53.00|6.394
OSMAN BELOVACIKLI 		%5.58 673 %1.20 145 %0 0 %0 0 %6.47 781
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.41 11.877
%49.36|14.875
METİN GÜRBÜZ 		%0 0 %4.89 1.474 %0.15 45 %0.87 261 %5.32 1.602
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 373 %0 0
%54.01|485
FERDİ CANOĞLU 		%1.67 15 %0 0 %0.33 3 %2.45 22
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.24|1.987
VEYSEL ŞAHİN 		%14.39 558 %30.69 1.190 %0 0 %0 0 %0 0 %3.69 143
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 1.457
%46.77|3.412
 %22.41 1.635 %2.14 156 %0 0 %2.63 192 %6.09 444
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.76 3.888 %8.18 1.284 %29.11 4.571 %4.42 694 %0 0 %0 0 %33.54 5.268
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.09|405
 %33.94 280 %10.55 87 %0 0 %0 0 %0 0 %6.42 53
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.41|1.559
 %4.13 182 %22.83 1.005 %0 0 %0 0 %0 0 %37.63 1.657
ERFELEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.60 869
%37.57|892
 %16.18 384 %0 0 %0 0 %0 0 %9.65 229
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.83 3.689
%47.87|5.728
 %10.73 1.284 %2.17 260 %0 0 %0 0 %8.39 1.004
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.38 10.619
%49.68|14.908
 %0 0 %9.32 2.798 %0.21 64 %0 0 %5.40 1.621
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92 339 %0 0
%53.27|464
 %2.99 26 %0 0 %0 0 %4.82 42
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03|1.743
 %19.04 737 %31.05 1.202 %0 0 %0 0 %0 0 %4.88 189
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BARIŞ AYHAN 16.609 %56.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ ÇÖPCÜ 11.877 %40.49
Saadet Partisi
SAADET 		SEFA YALIN 306 %1.04
Demokrat Parti
DP 		ORHAN SARI 61 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		AHMET NUR CEYLANLI 59 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜSEYİN GÜL 57 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		SEBAHATTİN CANİK 43 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		CAZIM AKRAY 38 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BAKİ ERGÜL 13.366 %54.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAMZA İNCE 9.197 %37.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İLHAN AYDEMİR 1.552 %6.31
Saadet Partisi
SAADET 		SELAMETTİN ÖZGEN 308 %1.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BİLAL ŞAHİN 118 %0.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		NECATİ YILDIRIM 57 %0.23
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.589 %49.71
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.578 %39.45
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.726 %9.29
Saadet Partisi
SAADET 		286 %0.97
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		93 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		78 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.306 %50.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.246 %34.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.694 %11.11
Saadet Partisi
SAADET 		604 %2.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		242 %1.00
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		76 %0.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		72 %0.30
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.733 %50.30
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.446 %34.90
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.225 %5.74
Saadet Partisi
SAADET 		644 %3.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		565 %2.65
Demokrat Parti
DP 		531 %2.49
Bağımsız
BĞMSZ 		192 %0.90
Kaynak: Anadolu Ajansı