MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%29.71
509
|
%7.06
121
|
%60.65|1.039
MURAT SEVİNÇ
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.57
44
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.92
1.239
|
%1.85
50
|
%50.48|1.362
SEZAİ SUBAŞI
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.74
47
|
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.41
3.085
|
%52.15|3.543
CİHAN DENİZ AKBAŞ
|
%0
0
|
%1.38
94
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.56
38
|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%57.57|502
HASAN HÜSEYİN KARATAŞ
|
%0
0
|
%41.28
360
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.15
10
|
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%25.63
1.677
|
%2.20
144
|
%10.46
684
|
%0.69
45
|
%0
0
|
%0
0
|
%61.02
3.992
|
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%53.93|350
TEVFİK AYAN
|
%0
0
|
%44.22
287
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.85
12
|
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%25.44
1.571
|
%30.53
1.885
|
%35.14|2.170
NAMİ ÇİFTÇİ
|
%0.52
32
|
%0
0
|
%0.39
24
|
%7.98
493
|
HAFİK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%51.03|819
HABİP GÖRLER
|
%2.24
36
|
%41.99
674
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.74
76
|
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%54.34|1.002
ALİ ÜREK
|
%24.24
447
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%17.08
315
|
%4.34
80
|
KANGAL
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%39.70|2.079
MEHMET ÖZTÜRK
|
%3.82
200
|
%30.97
1.622
|
%0
0
|
%0.19
10
|
%0
0
|
%25.32
1.326
|
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.56
1.077
|
%0
0
|
%4.55
110
|
%47.79|1.155
BORA KARAKULLUKCU
|
%0