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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 249.841
  • Açılan Sandık 751
  • Kullanılan Oy 188.504
  • Geçerli Oy 180.470
  • Geçersiz Oy 8.034
  • Katılım Oranı %75.45
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ADEM UZUN buyuk-birlik-partisi
ADEM
UZUN
%43.31 78.154 Oy
HİLMİ BİLGİN adalet-ve-kalkinma-partisi
HİLMİ
BİLGİN
%29.18 52.669 Oy
REHA KARS milliyetci-hareket-partisi
REHA
KARS
%11.21 20.235 Oy
TACETTİN KEPENEK cumhuriyet-halk-partisi
TACETTİN
KEPENEK
%8.54 15.415 Oy
FATİH KALKAN yeniden-refah-partisi
FATİH
KALKAN
%3.10 5.586 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.20 2.157 Oy
İyi Parti
%0.90 1.621 Oy
Saadet Partisi
%0.81 1.469 Oy
Milli Yol Partisi
%0.41 740 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.38 685 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 249.841
  • Kullanılan Oy 188.522
Büyük Birlik Partisi
%37.43 67.282 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%29.47 52.971 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.39 22.264 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.21 18.355 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.17 7.500 Oy
Zafer Partisi
%1.97 3.548 Oy
İyi Parti
%1.18 2.122 Oy
Saadet Partisi
%1.10 1.980 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.51 909 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.71 509 %7.06 121
%60.65|1.039
MURAT SEVİNÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.57 44
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.92 1.239 %1.85 50
%50.48|1.362
SEZAİ SUBAŞI 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.74 47
DİVRİĞİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41 3.085
%52.15|3.543
CİHAN DENİZ AKBAŞ 		%0 0 %1.38 94 %0 0 %0 0 %0.56 38
DOĞANŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.57|502
HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 		%0 0 %41.28 360 %0 0 %0 0 %0 0 %1.15 10
GEMEREK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.63 1.677 %2.20 144 %10.46 684 %0.69 45 %0 0 %0 0 %61.02 3.992
GÖLOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.93|350
TEVFİK AYAN 		%0 0 %44.22 287 %0 0 %0 0 %0 0 %1.85 12
GÜRÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.44 1.571 %30.53 1.885
%35.14|2.170
NAMİ ÇİFTÇİ 		%0.52 32 %0 0 %0.39 24 %7.98 493
HAFİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.03|819
HABİP GÖRLER 		%2.24 36 %41.99 674 %0 0 %0 0 %0 0 %4.74 76
İMRANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.34|1.002
ALİ ÜREK 		%24.24 447 %0 0 %0 0 %0 0 %17.08 315 %4.34 80
KANGAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.70|2.079
MEHMET ÖZTÜRK 		%3.82 200 %30.97 1.622 %0 0 %0.19 10 %0 0 %25.32 1.326
KOYULHİSAR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.56 1.077 %0 0 %4.55 110
%47.79|1.155
BORA KARAKULLUKCU 		%0