Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
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SERBAY MANSUROĞLU 0 %0 Detay
DÖRTYOL
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ERZİN
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HASSA
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İSKENDERUN
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KIRIKHAN
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KUMLU
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PAYAS
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REYHANLI
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SAMANDAĞ
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YAYLADAĞI
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