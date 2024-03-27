Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
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ALTINORDU
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AYBASTI
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ÇAMAŞ
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ÇATALPINAR
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ÇAYBAŞI
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FATSA
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RASUL ŞAHİN 0 %0 Detay
GÖLKÖY
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GÜLYALI
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GÜRGENTEPE
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İKİZCE
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KABADÜZ
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KABATAŞ
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KORGAN
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KUMRU
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MESUDİYE
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PERŞEMBE
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ULUBEY
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ÜNYE
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