60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DERNEKPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DERNEKPAZARI Toplam Seçmen 3.627
  • Açılan Sandık 16
  • Kullanılan Oy 2.723
  • Geçerli Oy 2.538
  • Geçersiz Oy 185
  • Katılım Oranı %75.08
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET AŞIK adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
AŞIK
%41.69 1.058 Oy
MURAT ARDUÇ buyuk-birlik-partisi
MURAT
ARDUÇ
%18.60 472 Oy
ZEKİ AVNİ USTA saadet-partisi
ZEKİ AVNİ
USTA
%14.50 368 Oy
MEHMET ERDİL bagimsiz
MEHMET
ERDİL
%13.83 351 Oy
MUSTAFA CANSIZ yeniden-refah-partisi
MUSTAFA
CANSIZ
%7.64 194 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%2.60 66 Oy
Zafer Partisi
%1.14 29 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.627
  • Kullanılan Oy 2.717
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.97 1.280 Oy
Saadet Partisi
%17.17 423 Oy
Büyük Birlik Partisi
%13.36 329 Oy
Yeniden Refah Partisi
%12.51 308 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%1.99 49 Oy
Zafer Partisi
%1.87 46 Oy
Sol Parti
%0.65 16 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.20 5 Oy
Hür Dava Partisi
%0.16 4 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAABAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.71|29.893
OSMAN NURİ EKİM 		%29.04 20.809 %0 0 %9.06 6.491 %0.15 106 %0 0 %20.04 14.362
ARAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.09|10.930
HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ 		%5.73 1.487 %0 0 %0 0 %0.23 60 %7.71 2.003 %44.24 11.487
ARSİN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 8.261 %2.85 564 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %55.33 10.930
BEŞİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.17|4.901
BURHAN CAHİT ERDEM 		%32.43 4.651 %7.64 1.096 %0 0 %0 0 %25.76 3.695
ÇARŞIBAŞI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %33.37 3.433
%33.55|3.451
AHMET KELEŞ 		%4.51 464 %0 0 %19.93 2.050 %8.64 889
ÇAYKARA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.49|4.064
HANEFİ TOK 		%9.26 865 %0 0 %5.31 496 %0 0 %4.24 396 %37.71 3.524
DERNEKPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.69|1.058
MEHMET AŞIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %13.83 351 %44.48 1.129
DÜZKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.52|4.967
SELİM ÇELENK 		%37.00 3.371 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %8.48 773
HAYRAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%72.37|4.180
MEHMET NUHOĞLU 		%0 0 %0 0 %2.04 118 %0 0 %1.56 90 %24.03 1.388
KÖPRÜBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.51|1.777
ALİ AYDIN 		%3.91 125 %0 0 %3.03 97 %0 0 %0 0 %37.55 1.202
MAÇKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95|7.645
KORAY KOÇHAN 		%36.92 6.729 %0 0 %2.04 371 %0 0 %0 0 %19.09 3.480
OF Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.97|11.925
SALİM SALİH SARIALİOĞLU 		%3.60 896 %0 0 %1.75 436 %0.14 35 %0 0 %46.53 11.567
ORTAHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.43 63.591
%49.68|82.193
AHMET KAYA 		%0 0 %1.73 2.859 %0 0 %0 0 %10.16 16.817
ŞALPAZARI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %3.35 291
%30.16|2.619
REFİK KURUKIZ 		%29.52 2.564 %0 0 %0 0 %36.97 3.211
SÜRMENE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.81|6.509
HÜSEYİN AZİZOĞLU 		%10.78 1.601 %0 0 %3.57 530 %0 0 %0 0 %41.84 6.216
TONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.04|3.967
OSMAN BEŞEL 		%11.60 1.069 %0 0 %0 0 %0 0 %40.60 3.742 %4.75 438
VAKFIKEBİR BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.39 5.836 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
%57.79|9.807
 %7.83 1.328
YOMRA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.98 8.147 %0 0 %0 0
%48.10|12.651
MUSTAFA BIYIK 		%0 0 %0.39 103 %20.53 5.398
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAABAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.43|30.237
 %26.77 19.079 %0 0 %9.31 6.636 %0 0 %0 0 %21.49 15.315
ARAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.57|12.356
 %7.79 1.982 %0 0 %0 0 %0.34 87 %3.62 922 %39.67 10.093
ARSİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.58|8.120
 %4.69 915 %0 0 %0.99 193 %0 0 %4.61 900 %48.13 9.399
BEŞİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.04|4.827
 %30.60 4.339 %11.51 1.632 %0 0 %0 0 %23.86 3.384
ÇARŞIBAŞI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %30.99 3.100
%36.25|3.626
 %9.72 972 %0 0 %10.34 1.034 %12.70 1.270
ÇAYKARA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.14|4.272
 %12.81 1.186 %0 0 %4.80 444 %0 0 %0 0 %36.25 3.356
DERNEKPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.97|1.280
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.03 1.183
DÜZKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.55|4.590
 %33.70 3.060 %0 0 %1.49 135 %0 0 %0 0 %14.27 1.296
HAYRAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%69.50|4.003
 %0 0 %0 0 %2.71 156 %0 0 %0 0 %27.80 1.601
KÖPRÜBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.75|1.799
 %4.86 154 %0 0 %3.79 120 %0 0 %0 0 %34.61 1.097
MAÇKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.84|8.099
 %34.49 6.230 %0 0 %2.21 399 %0 0 %0 0 %18.46 3.334
OF Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.01|12.629
 %5.31 1.314 %0 0 %1.80 445 %0.15 37 %0 0 %41.74 10.335
ORTAHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.05 65.689
%42.17|69.169
 %0 0 %2.98 4.887 %0 0 %0 0 %14.80 24.284
ŞALPAZARI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.99 511
%32.19|2.748
 %25.66 2.191 %0 0 %0 0 %36.17 3.088
SÜRMENE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.31|6.333
 %11.91 1.741 %0 0 %3.15 461 %0 0 %8.71 1.273 %32.92 4.814
TONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.95|4.089
 %25.20 2.242 %0 0 %6.48 577 %0 0 %10.29 916 %12.07 1.074
VAKFIKEBİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.95|7.074
 %15.85 2.611 %0 0 %9.57 1.577 %0 0 %15.78 2.599 %15.85 2.611
YOMRA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.47 9.255 %0 0 %0 0
%36.65|9.565
 %0 0 %5.48 1.431 %22.40 5.844
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET AŞIK 2.156 %72.18
Saadet Partisi
SAADET 		ABİDİN PERGEL 274 %9.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		CEVDET CEMAL CANSIZ 239 %8.00
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AYDIN ALİOĞLU 24 %0.80
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUSTAFA KEMAL BAYRAKTAR 6 %0.20
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET AŞIK 1.323 %52.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		DURSUN ATALAY 622 %24.83
Saadet Partisi
SAADET 		RECEP YAKUPHAN 425 %16.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İBRAHİM AKBULUT 125 %4.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HABİP ERSOY 7 %0.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		FİKRET YILDIZ 3 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CEVDET CEMAL CANSIZ 452 %46.08
Demokrat Parti
DP 		İBRAHİM YÜCE 244 %24.87
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 202 %20.59
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ YILMAZ 49 %4.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HABİP ERSOY 30 %3.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ZEKİ ÇAKMAK 4 %0.41
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.271 %76.31
Saadet Partisi
SAADET 		350 %11.76
İyi Parti
İYİ PARTİ 		314 %10.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		20 %0.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16 %0.54
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.437 %57.50
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		592 %23.69
Saadet Partisi
SAADET 		302 %12.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		154 %6.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		485 %52.72
Demokrat Parti
DP 		253 %27.50
Saadet Partisi
SAADET 		127 %13.80
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		55 %5.98
Kaynak: Anadolu Ajansı