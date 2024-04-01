İL İL SEÇİM SONUÇLARI

|İL
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.43 442.486
|
%46.57|550.531ZEYDAN KARALAR
|%0 0
|%4.26 50.373
|%5.60 66.221
|%0.09 1.049
|%6.04 71.383
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.43 28.285
|
%49.74|51.299ABDURRAHMAN TUTDERE
|%0 0
|%0.81 835
|%2.66 2.742
|%0.99 1.022
|%18.37 18.941
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.82 42.703
|
%50.73|68.072BURCU KÖKSAL
|%10.87 14.590
|%1.56 2.090
|%0.15 201
|%0.03 35
|%4.84 6.493
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.70 16.747
|%2.57 1.278
|%0 0
|%1.03 513
|
%51.07|25.374HAZAL ARAS
|%0.15 73
|%11.48 5.702
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.85|42.769EVREN DİNÇER
|%7.79 9.046
|%28.72 33.331
|%20.29 23.541
|%0.28 324
|%0.23 265
|%5.84 6.775
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.96 18.405
|
%43.03|27.352TURGAY SEVİNDİ
|%23.00 14.618
|%0.68 435
|%0.06 40
|%0.17 110
|%4.10 2.604
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.68 1.048.076
|
%60.44|1.999.281MANSUR YAVAŞ
|%0 0
|%0.91 30.041
|%0.80 26.484
|%0.05 1.493
|%6.12 202.593
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.03 580.891
|
%48.71|706.877MUHİTTİN BÖCEK
|%0 0
|%2.68 38.876
|%3.11 45.070
|%0.15 2.177
|%5.33 77.378
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.51 4.875
|
%45.06|5.049FARUK DEMİR
|%0 0
|%0.62 70
|%0 0
|%0.87 98
|%9.93 1.113
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.74 6.262
|
%45.22|6.475BİLGEHAN ERDEM
|%0 0
|%6.02 862
|%0.17 24
|%0 0
|%4.85 695
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.72 250.019
|
%50.53|344.003ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|%0 0
|%4.27 29.089
|%3.42 23.284
|%0.07 449
|%4.99 33.989
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.54 323.123
|
%51.10|407.306AHMET AKIN
|%0 0
|%3.05 24.302
|%0.85 6.811
|%0.37 2.964
|%4.08 32.509
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%51.29|22.383MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
|%36.61 15.978
|%2.71 1.183
|%0.20 86
|%0 0
|%9.18 4.008
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.42 23.511
|%1.80 3.411
|%0 0
|%0.37 696
|
%64.52|122.143GÜLÜSTAN SÖNÜK
|%0.56 1.067
|%20.32 38.469
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.08|7.344METE MEMİŞ
|%4.33 813
|%37.88 7.118
|%1.29 242
|%0.24 45
|%1.00 188
|%16.18 3.041
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.54 12.328
|
%48.88|17.447MELEK MIZRAK SUBAŞI
|%0 0
|%2.86 1.020
|%0.80 284
|%0.50 178
|%12.42 4.434
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.69|15.593ERDAL ARIKAN
|%2.35 1.087
|%0 0
|%0.36 166
|%25.85 11.965
|%0 0
|%37.75 17.473
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.23|8.900NESRULLAH TANĞLAY
|%2.06 480
|%0 0
|%1.44 336
|%37.38 8.702
|%0.24 55
|%20.65 4.808
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.84 29.371
|
%52.90|53.881TANJU ÖZCAN
|%12.13 12.359
|%0.89 904
|%0.61 623
|%0 0
|%4.63 4.720
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.90 21.324
|
%46.28|23.007ALİ ORKUN ERCENGİZ
|%0 0
|%3.36 1.671
|%0.38 189
|%0.05 27
|%7.03 3.494
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.35 693.031
|
%47.62|860.490MUSTAFA BOZBEY
|%0 0
|%2.27 40.953
|%1.63 29.389
|%0.08 1.371
|%10.05 181.659
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.27 14.291
|
%39.70|31.058MUHARREM ERKEK
|%0 0
|%36.89 28.861
|%1.68 1.311
|%0.04 33
|%3.42 2.676
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.22 13.445
|%2.69 1.160
|
%59.80|25.748İSMAİL HAKKI ESEN
|%1.93 832
|%0.09 40
|%0.27 115
|%3.99 1.719
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.55|54.805HALİL İBRAHİM AŞGIN
|%36.98 49.974
|%0 0
|%1.72 2.325
|%0.20 269
|%0.36 486
|%20.19 27.293
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.88 247.347
|
%48.12|306.174BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
|%0 0
|%4.63 29.435
|%1.14 7.262
|%0.12 739
|%7.12 45.293
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.83 121.571
|%3.49 25.221
|%0 0
|%0.43 3.091
|
%64.09|463.022AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
|%0.10 754
|%15.05 108.748
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.22|41.233FARUK ÖZLÜ
|%13.37 13.711
|%4.09 4.198
|%6.13 6.286
|%0.59 607
|%0.09 92
|%35.50 36.398
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.49 42.119
|
%46.67|46.260FİLİZ GENCAN AKIN
|%0 0
|%5.44 5.391
|%1.00 987
|%0.10 104
|%4.29 4.255
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.19|65.682ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|%16.49 28.368
|%10.92 18.785
|%0.58 1.004
|%2.33 4.014
|%0.05 79
|%31.44 54.074
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%21.08 15.745
|
%40.45|30.217BEKİR AKSUN
|%1.61 1.202
|%0.45 338
|%29.24 21.841
|%7.18 5.362
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.42|174.759MEHMET SEKMEN
|%6.52 22.599
|%0 0
|%22.18 76.893
|%7.80 27.044
|%0 0
|%13.07 45.305
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.85 204.504
|
%51.03|275.739AYŞE ÜNLÜCE
|%0 0
|%3.59 19.417
|%0.88 4.734
|%0.10 566
|%6.54 35.359
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.83|358.590FATMA ŞAHİN
|%28.12 259.679
|%0 0
|%1.72 15.898
|%5.47 50.517
|%0.46 4.293
|%25.40 234.537
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.62 24.615
|
%54.56|35.696FUAT KÖSE
|%0 0
|%1.34 879
|%0.06 42
|%0.09 61
|%6.32 4.132
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.20 6.141
|%13.36 2.148
|
%41.62|6.690VEDAT SONER BAŞER
|%1.24 199
|%0.14 22
|%0 0
|%5.44 875
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.58 13.833
|%1.43 424
|%0 0
|%0.42 124
|
%48.92|14.528MEHMET SIDDIK AKIŞ
|%0.04 11
|%2.63 780
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.48|346.060MEHMET ÖNTÜRK
|%44.05 342.699
|%0 0
|%1.81 14.086
|%1.08 8.428
|%0.06 484
|%8.51 66.196
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.23 20.975
|%2.88 1.433
|%0 0
|%4.48 2.225
|
%46.70|23.196MEHMET NURİ GÜNEŞ
|%0.18 90
|%3.53 1.754
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.95|54.433ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|%21.11 27.386
|%10.11 13.118
|%17.68 22.944
|%0.45 581
|%0.18 229
|%8.52 11.053
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.59 3.431.588
|
%51.14|4.432.862EKREM İMAMOĞLU
|%0 0
|%0.63 54.619
|%2.12 183.805
|%0.17 15.114
|%6.34 549.524
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.06 977.895
|
%48.97|1.292.118CEMİL TUGAY
|%0 0
|%3.64 96.115
|%4.19 110.600
|%0.08 2.003
|%6.06 159.781
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.41|247.880FIRAT GÖRGEL
|%15.22 88.947
|%0 0
|%3.50 20.477
|%0.55 3.223
|%0.57 3.335
|%37.75 220.690
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.71|20.572ÖZKAN ÇETİNKAYA
|%11.09 6.770
|%26.28 16.039
|%1.16 710
|%0.21 129
|%0.05 33
|%27.48 16.769
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.05 22.023
|%18.02 16.502
|
%49.24|45.095SAVAŞ KALAYCI
|%1.11 1.019
|%0.18 164
|%0.07 67
|%7.32 6.704
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%17.24 7.805
|
%36.20|16.384ÖTÜKEN SENGER
|%9.19 4.162
|%28.98 13.120
|%1.63 740
|%6.75 3.054
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.15 23.390
|
%49.17|31.810HASAN BALTACI
|%6.90 4.464
|%0.81 526
|%0.10 65
|%1.33 859
|%5.53 3.580
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.61|296.495MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|%14.33 110.074
|%0 0
|%14.39 110.481
|%0.59 4.494
|%0.27 2.099
|%31.82 244.356
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.28 15.250
|
%41.98|23.467HAKAN BİLECEN
|%23.74 13.274
|%1.23 685
|%0.24 135
|%0.14 76
|%5.40 3.020
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.17 23.062
|
%49.90|49.681AHMET ÖNAL
|%19.15 19.064
|%1.23 1.221
|%0.08 84
|%0.14 138
|%6.33 6.305
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%40.71 20.770
|
%41.50|21.173DERYA BULUT
|%5.77 2.944
|%0.68 347
|%6.72 3.427
|%4.63 2.360
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.42 26.462
|
%52.86|37.377SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|%0 0
|%2.82 1.994
|%1.23 872
|%0.21 152
|%5.45 3.850
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.83|514.672TAHİR BÜYÜKAKIN
|%28.97 325.280
|%0 0
|%5.01 56.278
|%3.26 36.613
|%0.11 1.269
|%16.82 188.857
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.44|586.529UĞUR İBRAHİM ALTAY
|%12.77 151.532
|%0 0
|%2.95 34.972
|%1.79 21.181
|%0.15 1.725
|%32.91 390.421
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.71 37.992
|
%29.69|40.712EYÜP KAHVECİ
|%29.25 40.110
|%1.85 2.535
|%0.14 193
|%0.13 181
|%11.22 15.388
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.97|190.165SAMİ ER
|%37.28 144.775
|%0 0
|%0.51 1.986
|%0.54 2.096
|%1.49 5.790
|%11.22 43.557
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%57.26|507.563FERDİ ZEYREK
|%29.78 264.026
|%4.91 43.557
|%0 0
|%0 0
|%8.04 71.313
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.78 105.528
|%2.50 9.483
|%0 0
|%0.61 2.307
|
%57.40|218.042AHMET TÜRK
|%0.16 602
|%11.56 43.894
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%59.52|625.102VAHAP SEÇER
|%31.04 326.041
|%3.45 36.210
|%0 0
|%0.07 723
|%5.93 62.249
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.69 207.744
|
%55.01|349.575AHMET ARAS
|%0 0
|%5.69 36.180
|%1.83 11.605
|%0.10 649
|%4.68 29.738
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.27 11.399
|%1.53 692
|%0 0
|%4.61 2.082
|
%42.88|19.347SIRRI SÖYLEMEZ
|%3.15 1.422
|%22.55 10.174
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.50 22.061
|%3.24 2.074
|%6.25 3.996
|
%52.03|33.268RASİM ARI
|%0.22 140
|%0 0
|%3.76 2.402
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.23|28.793EMRAH ÖZDEMİR
|%25.59 20.341
|%19.06 15.150
|%11.62 9.236
|%0.19 148
|%0.14 111
|%7.17 5.700
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.07|182.733MEHMET HİLMİ GÜLER
|%16.58 75.615
|%0 0
|%36.53 166.595
|%0.10 476
|%0.08 367
|%6.64 30.291
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%21.80 24.168
|
%39.80|44.125İBRAHİM ÇENET
|%23.73 26.314
|%2.60 2.878
|%0.33 364
|%11.75 13.027
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.70|29.839RAHMİ METİN
|%12.14 6.623
|%0 0
|%6.45 3.516
|%0.18 97
|%0 0
|%26.53 14.472
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.19|285.255YUSUF ALEMDAR
|%16.46 99.525
|%0 0
|%3.98 24.034
|%0.90 5.432
|%0.12 724
|%31.35 189.526
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.17|330.636HALİT DOĞAN
|%27.01 211.756
|%0 0
|%14.12 110.692
|%0.14 1.088
|%0.28 2.169
|%16.29 127.708
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.64 300.830
|%1.51 13.522
|%0 0
|%0.51 4.579
|%21.16 189.221
|%0 0
|%43.18 386.216
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.14 27.844
|%1.91 1.433
|%0 0
|%0.67 504
|
%49.64|37.216SOFYA ALAĞAŞ
|%1.35 1.015
|%9.28 6.961
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.41 11.877
|
%49.36|14.875METİN GÜRBÜZ
|%0 0
|%4.89 1.474
|%0.15 45
|%0.87 261
|%5.32 1.602
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.58|18.033MEHMET YARKA
|%4.03 1.528
|%0 0
|%0 0
|%41.04 15.553
|%0.31 119
|%7.04 2.667
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.18 52.669
|%8.54 15.415
|%11.21 20.235
|%0.90 1.621
|%0.12 210
|%0 0
|%50.05 90.320
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.59 232.671
|
%50.26|328.571CANDAN YÜCEER
|%0 0
|%3.09 20.200
|%3.52 22.992
|%0.10 640
|%7.44 48.652
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.18 25.732
|%9.36 7.980
|
%54.86|46.778MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|%1.29 1.101
|%0.12 104
|%0.10 88
|%4.08 3.478
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.48|234.839AHMET METİN GENÇ
|%28.46 129.820
|%0 0
|%4.23 19.307
|%0.17 763
|%0.22 1.016
|%15.43 70.389
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.34 2.242
|%33.33 5.604
|%0 0
|%0.67 113
|
%40.22|6.761CEVDET KONAK
|%8.72 1.466
|%3.72 626
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.31 32.555
|
%40.89|54.767ÖZKAN YALIM
|%12.60 16.873
|%16.76 22.446
|%0.55 741
|%0.03 37
|%4.86 6.506
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.15 120.147
|%2.69 11.892
|%0 0
|%0.63 2.808
|
%55.48|245.573ABDULLAH ZEYDAN
|%2.01 8.905
|%12.04 53.286
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.35 23.589
|
%46.39|27.122MEHMET GÜREL
|%0 0
|%1.59 930
|%3.08 1.802
|%0.10 56
|%8.49 4.966
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.81 12.651
|%2.13 1.007
|%29.78 14.049
|%1.70 803
|%0.13 63
|%0.19 89
|%39.25 18.520
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.60 20.869
|
%54.52|30.256TAHSİN ERDEM
|%0 0
|%0.88 489
|%0.11 63
|%0 0
|%6.88 3.820
|İL
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.85 230.106
|
%41.29|478.561
|%12.95 150.121
|%6.79 78.752
|%6.63 76.858
|%0.42 4.905
|%12.07 139.857
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.01|103.371
|%26.20 77.362
|%4.90 14.474
|%1.51 4.465
|%5.97 17.618
|%0.03 98
|%26.34 77.766
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.99|154.124
|%25.26 111.273
|%22.23 97.936
|%6.71 29.554
|%0.10 455
|%0.04 166
|%10.66 46.972
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.25 52.325
|%6.10 12.161
|%2.31 4.602
|%1.89 3.777
|
%46.19|92.095
|%0.13 262
|%17.13 34.146
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.65|80.936
|%9.01 19.901
|%28.56 63.070
|%13.92 30.727
|%0.25 554
|%1.85 4.089
|%9.75 21.524
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.48 73.211
|
%35.13|74.588
|%19.95 42.365
|%3.29 6.993
|%0.05 98
|%0 0
|%7.11 15.091
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.11 922.554
|
%49.37|1.620.164
|%4.73 155.213
|%2.89 94.964
|%0.98 32.089
|%0.17 5.549
|%13.74 450.952
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.39 394.071
|
%46.38|667.460
|%5.95 85.688
|%6.19 89.105
|%2.88 41.388
|%1.06 15.305
|%10.14 145.945
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.27|13.863
|%28.04 13.748
|%12.36 6.059
|%2.71 1.327
|%11.89 5.831
|%4.12 2.018
|%12.62 6.187
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.41 38.704
|
%37.72|40.093
|%11.80 12.546
|%4.29 4.557
|%0.10 101
|%0 0
|%9.69 10.297
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.44 130.424
|
%46.70|313.392
|%14.15 94.919
|%8.52 57.142
|%3.42 22.954
|%0.11 761
|%7.66 51.419
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.66 297.869
|
%45.37|358.800
|%1.45 11.440
|%5.46 43.151
|%0.80 6.336
|%0.37 2.901
|%8.90 70.394
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.99 37.958
|
%33.25|40.735
|%16.59 20.318
|%1.80 2.207
|%0.19 227
|%0.02 24
|%17.17 21.031
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.36 47.754
|%4.00 10.992
|%1.46 4.021
|%0.53 1.451
|
%55.97|154.003
|%0 0
|%20.69 56.919
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.84|18.137
|%6.13 2.537
|%28.61 11.835
|%4.27 1.765
|%0.17 72
|%0 0
|%16.98 7.026
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.34 37.228
|
%33.50|45.624
|%10.99 14.962
|%13.34 18.167
|%0 0
|%1.60 2.172
|%13.23 18.020
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.11|40.221
|%4.39 5.332
|%3.48 4.226
|%1.08 1.317
|%19.83 24.086
|%0.19 229
|%37.93 46.075
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.09 50.624
|%2.60 4.096
|%4.15 6.554
|%2.62 4.133
|
%35.34|55.743
|%0 0
|%23.20 36.588
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.09 62.377
|
%33.25|64.644
|%19.07 37.069
|%2.01 3.912
|%0.37 712
|%0.45 873
|%12.76 24.807
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.61|59.646
|%34.54 57.849
|%18.26 30.591
|%4.73 7.922
|%0.13 223
|%0 0
|%6.73 11.274
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.35 631.876
|
%39.04|697.730
|%1.74 31.031
|%4.80 85.853
|%2.18 38.954
|%0.15 2.689
|%16.74 299.111
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.54 107.666
|
%39.70|139.936
|%9.38 33.074
|%13.24 46.684
|%1.14 4.028
|%0.02 74
|%5.95 20.988
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.47 46.430
|%7.07 8.532
|
%42.20|50.932
|%3.59 4.334
|%0.03 41
|%1.22 1.469
|%7.42 8.954
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.06|106.954
|%26.19 82.246
|%20.10 63.129
|%3.72 11.689
|%0 0
|%0.56 1.759
|%15.37 48.264
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.50 191.810
|
%47.69|299.914
|%2.56 16.069
|%6.99 43.950
|%1.15 7.252
|%0.34 2.137
|%10.77 67.755
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.06 121.449
|%3.84 27.359
|%0.01 101
|%0.34 2.396
|
%62.57|445.365
|%0.24 1.715
|%15.93 113.358
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.37|94.208
|%13.63 32.600
|%14.08 33.678
|%5.51 13.180
|%0.26 619
|%0 0
|%27.16 64.978
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.50 84.179
|
%48.16|124.735
|%4.41 11.427
|%8.44 21.872
|%0.23 608
|%0 0
|%6.25 16.187
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.75|102.177
|%13.47 40.777
|%14.05 42.539
|%1.18 3.582
|%4.58 13.871
|%0.65 1.975
|%32.24 97.592
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.62 37.428
|%27.80 36.358
|
%28.75|37.597
|%1.77 2.320
|%0 0
|%1.31 1.715
|%11.73 15.333
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.01|139.775
|%6.24 21.814
|%2.15 7.501
|%12.15 42.438
|%6.85 23.942
|%0.80 2.781
|%31.80 111.067
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.28 184.206
|
%48.02|258.033
|%2.21 11.850
|%3.58 19.245
|%0.39 2.084
|%0.01 68
|%10.99 59.076
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.46|323.749
|%28.39 259.195
|%1.62 14.750
|%2.25 20.535
|%5.54 50.590
|%0.19 1.764
|%26.54 242.308
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.85|104.008
|%29.88 84.334
|%16.64 46.964
|%5.39 15.203
|%0.03 86
|%0.44 1.233
|%10.73 30.295
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.58|28.562
|%7.46 5.823
|%35.03 27.352
|%3.54 2.761
|%0.04 34
|%0 0
|%17.34 13.540
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.32 37.904
|%2.69 3.605
|%1.49 1.992
|%0.19 254
|
%54.11|72.423
|%0 0
|%13.19 17.658
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.12 256.375
|
%36.22|280.376
|%5.57 43.110
|%3.54 27.384
|%1.01 7.816
|%0.16 1.210
|%20.39 157.819
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.73 25.182
|%5.45 5.552
|%11.84 12.054
|%2.94 2.996
|
%45.03|45.857
|%0.84 860
|%9.03 9.196
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.88|91.786
|%21.73 55.581
|%18.18 46.520
|%13.07 33.445
|%0.28 713
|%0.06 151
|%10.80 27.631
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.24 3.323.133
|
%45.69|3.970.679
|%0.59 51.441
|%1.49 129.564
|%1.74 151.246
|%0.11 9.440
|%12.14 1.054.997
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.00 809.582
|
%48.21|1.258.986
|%2.30 59.975
|%4.04 105.635
|%4.51 117.783
|%0.23 5.887
|%9.72 253.719
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.10|219.429
|%12.75 73.419
|%1.49 8.597
|%4.81 27.693
|%0.47 2.718
|%0.84 4.829
|%41.55 239.316
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.63|51.956
|%19.41 27.523
|%21.25 30.142
|%2.55 3.620
|%0.08 118
|%0.05 78
|%20.01 28.387
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.75 42.721
|%20.76 30.847
|
%35.71|53.077
|%2.19 3.252
|%0.15 216
|%2.33 3.468
|%9.73 14.459
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.92 29.233
|%18.42 24.559
|%18.25 24.333
|%7.28 9.712
|
%24.58|32.782
|%0.52 695
|%9.03 12.043
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.38|90.487
|%24.74 59.890
|%24.69 59.760
|%2.45 5.921
|%0.04 104
|%0.84 2.042
|%9.86 23.864
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.05|259.955
|%15.47 118.074
|%2.61 19.926
|%14.01 106.958
|%0.25 1.886
|%0 0
|%33.62 256.684
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.34 23.240
|
%33.22|25.450
|%22.49 17.228
|%4.05 3.100
|%0.33 255
|%0 0
|%9.57 7.329
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.55 45.463
|
%35.83|57.060
|%21.27 33.873
|%2.69 4.282
|%0.11 180
|%0 0
|%11.55 18.395
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.24 55.064
|
%50.48|119.632
|%10.86 25.731
|%5.64 13.370
|%0.60 1.417
|%1.27 3.007
|%7.78 18.434
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.29 41.947
|
%37.53|50.303
|%14.70 19.702
|%4.93 6.613
|%1.48 1.984
|%0 0
|%10.07 13.496
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.29|435.670
|%30.04 333.068
|%0 0
|%6.71 74.440
|%2.72 30.205
|%0.47 5.181
|%20.76 230.171
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.60|465.948
|%14.57 171.459
|%4.48 52.717
|%3.84 45.161
|%1.71 20.143
|%0.15 1.799
|%35.65 419.509
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.68|117.501
|%18.51 64.563
|%25.63 89.412
|%3.92 13.682
|%0.06 224
|%0 0
|%18.19 63.455
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.17|180.359
|%27.85 106.489
|%1.62 6.211
|%1.36 5.197
|%0.88 3.355
|%0.14 524
|%20.98 80.214
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.50 182.637
|
%45.84|408.364
|%13.42 119.572
|%6.16 54.917
|%1.68 14.982
|%0.40 3.545
|%11.99 106.780
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.91 93.655
|%2.84 10.685
|%0.01 49
|%0.75 2.834
|
%53.77|202.154
|%1.22 4.590
|%16.47 61.911
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%9.09 94.772
|
%47.40|494.303
|%23.29 242.912
|%6.91 72.082
|%4.18 43.598
|%0.18 1.837
|%8.94 93.272
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.84 162.952
|
%49.68|313.270
|%6.75 42.585
|%8.47 53.438
|%2.09 13.176
|%0.08 490
|%7.09 44.722
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.22 41.671
|%4.08 6.747
|%4.19 6.930
|%3.61 5.968
|
%43.19|71.362
|%1.59 2.627
|%18.07 29.849
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.46|60.729
|%16.74 30.381
|%23.86 43.309
|%15.92 28.888
|%0.18 331
|%0.15 279
|%9.67 17.542
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.09|75.448
|%24.06 50.290
|%23.51 49.151
|%4.91 10.258
|%0.10 210
|%0.32 662
|%11.00 23.000
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.78|183.416
|%25.57 114.976
|%1.84 8.277
|%19.81 89.097
|%0.06 248
|%0.51 2.277
|%11.42 51.380
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.96|79.007
|%24.75 72.529
|%26.21 76.818
|%11.46 33.587
|%0 0
|%0.41 1.196
|%10.20 29.882
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.63|92.222
|%17.10 34.565
|%14.33 28.972
|%3.68 7.433
|%0.07 146
|%0.08 153
|%19.11 38.622
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.52|224.969
|%18.83 112.898
|%2.95 17.668
|%5.20 31.194
|%0.24 1.456
|%0.47 2.840
|%34.78 208.493
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.43|289.917
|%23.71 183.658
|%1.97 15.289
|%12.57 97.343
|%0.06 458
|%0.14 1.089
|%24.12 186.869
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.47|294.651
|%2.21 19.497
|%2.38 20.951
|%0.79 6.937
|%24.06 211.802
|%1.01 8.926
|%36.08 317.644
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.68 55.062
|%2.33 3.596
|%7.81 12.053
|%0.94 1.454
|
%42.76|65.977
|%0.17 264
|%10.29 15.884
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.45|49.492
|%28.19 39.357
|%18.25 25.476
|%4.28 5.978
|%0.07 94
|%0.34 471
|%13.44 18.760
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.24 59.040
|%5.74 13.973
|%0.93 2.260
|%0 0
|
%55.46|135.091
|%0.45 1.097
|%13.19 32.122
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%27.90|99.223
|%15.63 55.592
|%17.47 62.127
|%1.70 6.041
|%0.08 282
|%0.63 2.255
|%36.58 130.107
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.04 201.088
|
%47.02|304.602
|%1.66 10.738
|%5.88 38.116
|%3.82 24.756
|%0 28
|%10.58 68.512
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.45 120.133
|%21.04 77.894
|
%32.82|121.527
|%4.30 15.932
|%0.08 291
|%0 0
|%9.31 34.480
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.82|179.825
|%26.15 118.121
|%2.37 10.713
|%6.73 30.390
|%0.03 124
|%2.01 9.075
|%22.89 103.378
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.21 8.180
|
%35.05|17.693
|%3.82 1.927
|%0.79 398
|%13.75 6.941
|%14.10 7.117
|%16.28 8.219
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.53 64.395
|
%39.66|89.508
|%12.35 27.868
|%11.36 25.648
|%0.43 975
|%0 0
|%7.67 17.307
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.91 121.569
|%3.14 13.696
|%0 0
|%0.56 2.422
|
%55.17|240.288
|%0.38 1.649
|%12.84 55.936
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.04 55.861
|
%41.04|61.893
|%7.54 11.371
|%2.17 3.279
|%0.56 845
|%0 0
|%11.65 17.571
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.70|83.203
|%11.11 26.640
|%32.81 78.675
|%4.73 11.341
|%0.03 73
|%0 0
|%16.61 39.834
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.84 125.466
|
%39.28|141.438
|%7.77 27.987
|%6.03 21.722
|%0.03 122
|%0.03 97
|%12.01 43.242