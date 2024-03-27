|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLLA IŞIK
|0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP MERT YALÇIN
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KILINÇ
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|NURCAN TABAN
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİS ÖZYOL
|0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DÜŞÜNCELİ
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA FIRAT KULA
|0
|%0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER YASER KÜÇÜKGÜL
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMEL DİRİL
|0
|%0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF ALPSAR
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM GÖNENÇ
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL OKCU
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEREN ÜLÜŞ
|0
|%0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM DİLLİ
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞADAN TÜTÜNCÜ
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVDA KIRAN
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP AŞKINGİL
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIZ BİLDİK
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAGİHAN ÇAKIR
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|ULAŞ ERDOĞAN
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHİR ADIGÜZEL
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEDİHA ŞULE TANSAL
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SİMGE SÖNMEZ
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EKİN ŞEN ÖNOĞLU
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE CEREN YAZICI
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJLA SAL
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR ÖZ
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞBA ÇEKİCİ
|0
|%0
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