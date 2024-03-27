TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
ATİLLA IŞIK 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP MERT YALÇIN 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KILINÇ 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
NURCAN TABAN 0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MELİS ÖZYOL 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DÜŞÜNCELİ 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA FIRAT KULA 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER YASER KÜÇÜKGÜL 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMEL DİRİL 0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF ALPSAR 0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
CEM GÖNENÇ 0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL OKCU 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
CEREN ÜLÜŞ 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM DİLLİ 0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞADAN TÜTÜNCÜ 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
SEVDA KIRAN 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP AŞKINGİL 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIZ BİLDİK 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
NAGİHAN ÇAKIR 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
ULAŞ ERDOĞAN 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
MAHİR ADIGÜZEL 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MEDİHA ŞULE TANSAL 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SİMGE SÖNMEZ 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
EKİN ŞEN ÖNOĞLU 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE CEREN YAZICI 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
NEJLA SAL 0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAR ÖZ 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞBA ÇEKİCİ 0 %0 Detay