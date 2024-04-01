SELÇİKLER SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.91 2.958
|%28.76 2.943
|%4.81 492
|%0.84 86
|%0.02 2
|
%32.79|3.355
|%3.87 396
|
EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.63 4.119
|
%54.58|5.274YILMAZ TOZAN
|%1.57 152
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.21 117
|
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.04 1.785
|
%48.22|1.830RAMAZAN KARAKAYA
|%1.63 62
|%0.84 32
|%0 0
|%0 0
|%2.27 86
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.31 32.555
|
%40.89|54.767ÖZKAN YALIM
|%12.60 16.873
|%16.76 22.446
|%0.55 741
|%0.03 37
|%4.86 6.506
|
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.14|2.483BAHRİ AZATÇAM
|%45.82 2.182
|%0.46 22
|%0.69 33
|%0 0
|%0 0
|%0.88 42
|
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.05|2.119VELİ KOÇLU
|%40.86 1.765
|%4.56 197
|%1.23 53
|%0 0
|%0 0
|%4.31 186
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.01 296
|
%42.97|578REFİK TUNCAY
|%4.68 63
|%30.04 404
|%0 0
|%0 0
|%0.30 4
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.79 599
|
%50.21|703NACİ AKYÜREK
|%0.43 6
|%0.36 5
|%0 0
|%0 0
|%6.21 87
|
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.73 551
|
%47.80|576ALİ ERBEZCİ
|%5.31 64
|%0.91 11
|%0 0
|%0 0
|%0.25 3
|
TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.25|402ZAFER GÜN
|%32.10 356
|%0.99 11
|%0.36 4
|%0 0
|%28.67 318
|%1.62 18
|
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.38 622
|%0 0
|%2.13 32
|%0.86 13
|%0 0
|
%53.49|804
|%2.13 32
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.76 3.306
|
%36.37|3.562
|%18.13 1.775
|%5.52 541
|%0 0
|%0 0
|%6.22 609
|
EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.09 3.651
|
%55.25|5.296
|%4.70 451
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.96 188
|
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.79|1.797
|%45.90 1.726
|%2.50 94
|%2.13 80
|%0 0
|%0 0
|%1.68 63
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.01 31.830
|
%40.01|53.045
|%13.17 17.457
|%15.19 20.137
|%0.68 905
|%0 0
|%6.93 9.191
|
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.51|2.278
|%47.34 2.223
|%1.09 51
|%2.39 112
|%0 0
|%0 0
|%0.68 32
|
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.79|1.798
|%40.42 1.739
|%9.27 399
|%4.04 174
|%0 0
|%0 0
|%4.46 192
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.92 292
|
%44.14|588
|%6.16 82
|%27.55 367
|%0 0
|%0 0
|%0.23 3
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.05 573
|
%50.43|704
|%2.36 33
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.16 86
|
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.92 535
|
%47.36|564
|%7.30 87
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.42 5
|
TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.73 446
|
%51.76|516
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.51 35
|
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.54|532
|%34.34 500
|%9.82 143
|%0 0
|%0 0
|%18.75 273
|%0.55 8
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|OSMAN ÇAKAR
|695
|%56.09
|
|İBRAHİM KÖKÇÜL
|537
|%43.34
|
|İSMAİL ÖZDEMİR
|5
|%0.40
|
|HASAN KAZAN
|2
|%0.16
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|OSMAN ÇAKAR
|661
|%53.83
|
|HİDAYET ÇİFTÇİ
|498
|%40.55
|
|İLHAN SENKOŞ
|59
|%4.80
|
|FATİH YILMAZ
|10
|%0.81
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|OSMAN ÇAKAR
|624
|%50.53
|
|TURGAY SELÇUK
|490
|%39.68
|
|İSMAİL AYNECİ
|112
|%9.07
|
|ŞEVKET DİNÇER
|9
|%0.73