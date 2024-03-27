VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
AGAH KUTLU 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
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KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ 0 %0 Detay
AYAŞ
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SEVİM DELİGÖZ 0 %0 Detay
BALA
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ELMİRA KORKMAZ 0 %0 Detay
BEYPAZARI
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SERHAT BAYRAMOĞLU 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
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TURAN EĞRİ 0 %0 Detay
ÇANKAYA
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TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ 0 %0 Detay
ÇUBUK
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DURSUN KESKİN 0 %0 Detay
ELMADAĞ
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AYŞE ÜNALMIŞ 0 %0 Detay
ETİMESGUT
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VOLKAN KILIÇASLAN 0 %0 Detay
EVREN
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MEHMET ÜNÜVAR 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
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CAN AYBARS BİLGİCİER 0 %0 Detay
GÜDÜL
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BAHRİ ERDEM 0 %0 Detay
HAYMANA
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EMİN YILDIRIM 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
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ŞÜKRAN ÖZALP 0 %0 Detay
KALECİK
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BORA SARIKAYA 0 %0 Detay
KEÇİÖREN
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ERDEM CÖMERT 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
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BAYRAM KUTLU 0 %0 Detay
MAMAK
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CAN ALKAÇ 0 %0 Detay
NALLIHAN
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ALİ OZAN ŞİMŞEK 0 %0 Detay
POLATLI
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ALİ GÜLSOY 0 %0 Detay
PURSAKLAR
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MEHMET ZEKİ AYGÜL 0 %0 Detay
SİNCAN
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PERİHAN KARAGÖLLÜ 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
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YUSUF TUNÇER 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
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MUSTAFA AYNUR 0 %0 Detay