|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AGAH KUTLU
|0
|%0
|Detay
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİM DELİGÖZ
|0
|%0
|Detay
|
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|ELMİRA KORKMAZ
|0
|%0
|Detay
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT BAYRAMOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN EĞRİ
|0
|%0
|Detay
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ
|0
|%0
|Detay
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN KESKİN
|0
|%0
|Detay
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ÜNALMIŞ
|0
|%0
|Detay
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN KILIÇASLAN
|0
|%0
|Detay
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÜNÜVAR
|0
|%0
|Detay
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN AYBARS BİLGİCİER
|0
|%0
|Detay
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHRİ ERDEM
|0
|%0
|Detay
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRAN ÖZALP
|0
|%0
|Detay
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BORA SARIKAYA
|0
|%0
|Detay
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM CÖMERT
|0
|%0
|Detay
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM KUTLU
|0
|%0
|Detay
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN ALKAÇ
|0
|%0
|Detay
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OZAN ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GÜLSOY
|0
|%0
|Detay
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEKİ AYGÜL
|0
|%0
|Detay
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|PERİHAN KARAGÖLLÜ
|0
|%0
|Detay
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF TUNÇER
|0
|%0
|Detay
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYNUR
|0
|%0
|Detay