|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP DEVECİ
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|TURABİ AKYÜREK
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN KURTOĞLU
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE DEMİR
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR JALE YATBAZ
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|DEVRİM AŞKIN KARASOY
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ALPDÜNDAR
|0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET ÇALIŞKAN
|0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TANZER ÖZDEMİR
|0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|HACER ÇUKUR
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE ÇETİN
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇOBAN
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN BİLGİN
|0
|%0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT MÜNİROĞLU
|0
|%0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HANİFE YALÇIN
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHALİK PAMİR UÇANER
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YÜKSER
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZBAY
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM YİĞİT
|0
|%0
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