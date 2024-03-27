VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP DEVECİ 0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
TURABİ AKYÜREK 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
EVREN KURTOĞLU 0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE DEMİR 0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
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YAŞAR JALE YATBAZ 0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
DEVRİM AŞKIN KARASOY 0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ALPDÜNDAR 0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET ÇALIŞKAN 0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
TANZER ÖZDEMİR 0 %0 Detay
İBRADI
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HACER ÇUKUR 0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE ÇETİN 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇOBAN 0 %0 Detay
KEPEZ
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İRFAN BİLGİN 0 %0 Detay
KONYAALTI
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SEDAT MÜNİROĞLU 0 %0 Detay
KORKUTELİ
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HANİFE YALÇIN 0 %0 Detay
KUMLUCA
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ABDULHALİK PAMİR UÇANER 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YÜKSER 0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZBAY 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM YİĞİT 0 %0 Detay