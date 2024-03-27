|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇETİNTAŞ
|0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SARAL
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ÖNER
|0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİS ÖZKAN
|0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT YILAN
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ATAR
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ
|0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSAMETTİN ÖZHAN
|0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DÜNDAR TOSUN
|0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HULUSİ ERBAŞ
|0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL KARADENİZ
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|YALÇIN VARAL
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÜNDÜZ
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR HORZUM
|0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ KASAPOĞLU
|0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜZEYYEN SUSAR
|0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DİRENÇ
|0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR KAYA
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ PAYİR
|0
|%0
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