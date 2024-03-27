VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇETİNTAŞ 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SARAL 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ÖNER 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİS ÖZKAN 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
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MESUT YILAN 0 %0 Detay
BOZKURT
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AHMET ATAR 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSAMETTİN ÖZHAN 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
DÜNDAR TOSUN 0 %0 Detay
ÇARDAK
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HULUSİ ERBAŞ 0 %0 Detay
ÇİVRİL
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ADİL KARADENİZ 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
YALÇIN VARAL 0 %0 Detay
HONAZ
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AHMET GÜNDÜZ 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR HORZUM 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ KASAPOĞLU 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MÜZEYYEN SUSAR 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DİRENÇ 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR KAYA 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
REMZİ PAYİR 0 %0 Detay