VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÖKÇAYIR 0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA DAL 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SEVGİ GÖREN 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH YILDIZ 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
LEYLA DAL 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE BAKIŞGAN 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF GÖREN 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KOZAN 0 %0 Detay