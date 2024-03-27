|İLÇE
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ALTINTAŞ
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ASLANAPA
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ÇAVDARHİSAR
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DOMANİÇ
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DUMLUPINAR
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EMET
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GEDİZ
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HİSARCIK
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MERKEZ
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PAZARLAR
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SİMAV
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ŞAPHANE
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TAVŞANLI
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|BELDELER
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AKDAĞ
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BALIKÖY
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ÇİTGÖL
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ÇUKURCA
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DEMİRCİ
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ESKİGEDİZ
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GÖKLER
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GÜNEY
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KURUÇAY
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KUŞU
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NAŞA
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SEYİTÖMER
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TEPECİK
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TUNÇBİLEK
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YENİKENT
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