|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT ARKALI
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT BABACAN
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL BORA BOZKURT
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUZAN FALCIOĞLU
|0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN CENGİZ
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ŞUVAK
|0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|REFAH TOPÇU
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜLAY ETİLER
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÜNSAL
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİYE TÜRKOĞLU
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|0
|%0
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