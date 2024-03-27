VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT ARKALI 0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT BABACAN 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL BORA BOZKURT 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
SUZAN FALCIOĞLU 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
CAN CENGİZ 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ŞUVAK 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
REFAH TOPÇU 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
TÜLAY ETİLER 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÜNSAL 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURİYE TÜRKOĞLU 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA CENGİZ YILMAZ 0 %0 Detay