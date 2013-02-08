YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY
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KOFÇAZ
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LÜLEBURGAZ
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MERKEZ
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PEHLİVANKÖY
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PINARHİSAR
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VİZE
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BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
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ALPULLU
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
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BÜYÜKMANDIRA
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ÇAKILLI
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EVRENSEKİZ
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İĞNEADA
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İNECE
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KARAHALİL
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KAVAKLI
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KAYNARCA
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KIYIKÖY
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ÜSKÜP
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