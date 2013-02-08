|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KORKMAZ
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|YEKTA ŞİYAR YILDIRIM
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|OZAN YILMAZ
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN MURAT ERGUN
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMÜRSEL
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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