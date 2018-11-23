Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EKEN 0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
GAZİ ÖRLÜN 0 %0 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GELDİ 0 %0 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
CÖMERT ÖZEN 0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN YUMŞAK 0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH TOY 0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR SÖMEK 0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ABDULLAH BAYSAL 0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇAY 0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH KAN 0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YETER 0 %0 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
SEYİTHAN YILDIZ 0 %0 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAR TÜRKEN 0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER ÇELİK 0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH TORUN 0 %0 Detay