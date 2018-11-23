|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EKEN
|0
|%0
|Detay
|
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|GAZİ ÖRLÜN
|0
|%0
|Detay
|
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GELDİ
|0
|%0
|Detay
|
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|CÖMERT ÖZEN
|0
|%0
|Detay
|
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN YUMŞAK
|0
|%0
|Detay
|
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH TOY
|0
|%0
|Detay
|
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR SÖMEK
|0
|%0
|Detay
|
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ABDULLAH BAYSAL
|0
|%0
|Detay
|
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇAY
|0
|%0
|Detay
|
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH KAN
|0
|%0
|Detay
|
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YETER
|0
|%0
|Detay
|
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİTHAN YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR TÜRKEN
|0
|%0
|Detay
|
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TORUN
|0
|%0
|Detay