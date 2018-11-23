|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SÜMER
|0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NEBİ AVCİ
|0
|%0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL SADAK
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÖZDEMİR
|0
|%0
|Detay
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TOPRAK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZİF ATALAY
|0
|%0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK PARLAK
|0
|%0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BUZ
|0
|%0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ERGEN
|0
|%0
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED FURKAN GÖKSU
|0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN TİP
|0
|%0
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYZULLAH GÖKSU
|0
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR ÖZLEYİK
|0
|%0
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR KARAMAN
|0
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKBİLEK
|0
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAHİTTİN DEMİR
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMALİ ATAĞAN
|0
|%0
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ÇELİKER
|0
|%0
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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