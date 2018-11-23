|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH SAYIR
|0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KOCATAŞ
|0
|%0
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL UYSAL
|0
|%0
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ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSHAK MURAT ÇAY
|0
|%0
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ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED UYSAL
|0
|%0
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DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ SARIKAYA
|0
|%0
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DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM ÖZTÜRK
|0
|%0
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET YÖRÜK
|0
|%0
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EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN YUSUF ÖZEN
|0
|%0
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HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEFA ÖZCAN
|0
|%0
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İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR UYSAL
|0
|%0
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İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|COŞKUN ÇALIŞKAN
|0
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KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN YAVUZ
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ SARIDERE
|0
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SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇÖL
|0
|%0
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SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZİFE SARIKAYA
|0
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SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ARSLAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS KORKMAZ
|0
|%0
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AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ARSLAN
|0
|%0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|EYİP AKSOY
|0
|%0
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BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA SER
|0
|%0
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ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TOKAT
|0
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ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KAMIŞ
|0
|%0
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DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN GÜLEÇ
|0
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DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK ÖZCAN
|0
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DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM KUŞKONAR
|0
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DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %0
|BASRİ BAŞPINAR
|0
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DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER IŞIKLI
|0
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ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞBA AKKOYUN
|0
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FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KULANTAŞ
|0
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GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM GENÇ
|0
|%0
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GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT GÖNÜL
|0
|%0
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GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA ŞAHBAZ
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇAVDAR
|0
|%0
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HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT ÖZTÜRK
|0
|%0
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KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN ÇAĞRI ÇAKIR
|0
|%0
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KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR KASAP
|0
|%0
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KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYDİ ÇETİN
|0
|%0
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KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ER
|0
|%0
|Detay
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KIRKA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN YILDIRIM
|0
|%0
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KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÇÖYGÜN
|0
|%0
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KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR KARATEPE
|0
|%0
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KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN NERGİZ
|0
|%0
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NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SOYGAN
|0
|%0
|Detay
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ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL AKKUŞ
|0
|%0
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PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP YAŞAR
|0
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SALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL AYGÜN
|0
|%0
|Detay
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SERBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN UĞUR
|0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ÇAVDAR
|0
|%0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR AVCIL
|0
|%0
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SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT AKKUŞ
|0
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SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH MEŞECİKLİ
|0
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TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR TUNÇ
|0
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TATARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÇAKIR
|0
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YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DURMUŞ
|0
|%0
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YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BELKIS SARIKAYA
|0
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