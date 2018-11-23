Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
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SALİH SAYIR 0 %0 Detay
BAYAT
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YASİN KOCATAŞ 0 %0 Detay
BOLVADİN
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HALİL UYSAL 0 %0 Detay
ÇAY
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İSHAK MURAT ÇAY 0 %0 Detay
ÇOBANLAR
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MUHAMMED UYSAL 0 %0 Detay
DAZKIRI
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MEHMET ALİ SARIKAYA 0 %0 Detay
DİNAR
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MUHARREM ÖZTÜRK 0 %0 Detay
EMİRDAĞ
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İZZET YÖRÜK 0 %0 Detay
EVCİLER
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SEFA ÖZCAN 0 %0 Detay
İHSANİYE
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KADİR UYSAL 0 %0 Detay
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HASAN YAVUZ 0 %0 Detay
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YUNUS KORKMAZ 0 %0 Detay
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FURKAN ÇAĞRI ÇAKIR 0 %0 Detay
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ÜZEYİR KASAP 0 %0 Detay
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HÜSEYİN YILDIRIM 0 %0 Detay
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SELAHATTİN UĞUR 0 %0 Detay
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METİN ÇAVDAR 0 %0 Detay
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SÜLÜMENLİ
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MEVLÜT AKKUŞ 0 %0 Detay
SÜLÜN
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ABDULLAH MEŞECİKLİ 0 %0 Detay
TAŞOLUK
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BEKİR TUNÇ 0 %0 Detay
TATARLI
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TINAZTEPE
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YAKUP ÇAKIR 0 %0 Detay
YAYLABAĞI
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FATİH DURMUŞ 0 %0 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
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BELKIS SARIKAYA 0 %0 Detay