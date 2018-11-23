Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞBA AKKURT 0 %0 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HAKKI POLAT 0 %0 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMET ASLAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMETŞAFİ ERİM 0 %0 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAN KURTULUŞ ERHAN 0 %0 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK ŞAHVELET 0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
COŞKUN AKBABA 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÇELİK 0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT KAMİLOĞLU 0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN AYSU 0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAMİ ZEYREK 0 %0 Detay