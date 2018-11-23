|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞBA AKKURT
|0
|%0
|Detay
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HAKKI POLAT
|0
|%0
|Detay
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET ASLAN
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMETŞAFİ ERİM
|0
|%0
|Detay
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAN KURTULUŞ ERHAN
|0
|%0
|Detay
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK ŞAHVELET
|0
|%0
|Detay
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|COŞKUN AKBABA
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KAMİLOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN AYSU
|0
|%0
|Detay
|
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAMİ ZEYREK
|0
|%0
|Detay