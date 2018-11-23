Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLTEKİN AYANTAŞ 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALTINGÖZ 0 %0 Detay
AYAŞ
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BÜLENT TAŞAN 0 %0 Detay
BALA
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ALİ ÇAKMAK 0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR ÇALIŞKAN 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
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ÇETİN TAŞDEMİR 0 %0 Detay
ÇANKAYA
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MUSTAFA ERİKLİ 0 %0 Detay
ÇUBUK
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MUSTAFA ERDOĞAN 0 %0 Detay
ELMADAĞ
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SEYFETTİN BOĞAZLİ 0 %0 Detay
ETİMESGUT
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ABDULKADİR BALOĞLU 0 %0 Detay
EVREN
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ALPARSLAN İLGÜN 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
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SALİH AYDEMİR 0 %0 Detay
GÜDÜL
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İBRAHİM ÇAKIR 0 %0 Detay
HAYMANA
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ÖMER ERCAN 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
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MEHMET ALİ UYSAL 0 %0 Detay
KALECİK
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MUSTAFA KARADAĞLI 0 %0 Detay
KEÇİÖREN
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SAİT ALİ ARSLAN 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
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SEYFULLAH KÖKEN 0 %0 Detay
MAMAK
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HÜSEYİN EKİNCİ 0 %0 Detay
NALLIHAN
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KEMAL VAROL 0 %0 Detay
POLATLI
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YUSUF HAMDEMİR 0 %0 Detay
PURSAKLAR
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BAYRAM BAŞ 0 %0 Detay
SİNCAN
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MELİH GÜNER 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
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MUHAMMET DOĞAN 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
GAMZE KILINÇ 0 %0 Detay