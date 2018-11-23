|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLTEKİN AYANTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALTINGÖZ
|0
|%0
|Detay
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT TAŞAN
|0
|%0
|Detay
|
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇAKMAK
|0
|%0
|Detay
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR ÇALIŞKAN
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN TAŞDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERİKLİ
|0
|%0
|Detay
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERDOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFETTİN BOĞAZLİ
|0
|%0
|Detay
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR BALOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPARSLAN İLGÜN
|0
|%0
|Detay
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH AYDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇAKIR
|0
|%0
|Detay
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ERCAN
|0
|%0
|Detay
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ UYSAL
|0
|%0
|Detay
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARADAĞLI
|0
|%0
|Detay
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT ALİ ARSLAN
|0
|%0
|Detay
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFULLAH KÖKEN
|0
|%0
|Detay
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN EKİNCİ
|0
|%0
|Detay
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL VAROL
|0
|%0
|Detay
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF HAMDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM BAŞ
|0
|%0
|Detay
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH GÜNER
|0
|%0
|Detay
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET DOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|GAMZE KILINÇ
|0
|%0
|Detay