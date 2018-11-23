|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGİ KAYA
|0
|%0
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL OKUTUR
|0
|%0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DURMUŞ
|0
|%0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KESTİOĞLU
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN YILMAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN DEMİRCİ
|0
|%0
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP AYDIN
|0
|%0
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
|TAYFUN ALTUN
|0
|%0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL AŞCİ
|0
|%0
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