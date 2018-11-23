Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
SEVGİ KAYA 0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL OKUTUR 0 %0 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DURMUŞ 0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KESTİOĞLU 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN YILMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN DEMİRCİ 0 %0 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP AYDIN 0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
TAYFUN ALTUN 0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL AŞCİ 0 %0 Detay