Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU 0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT SAVAŞ 0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRİ AKAR 0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KESKİN 0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YELKEN 0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN IŞIK 0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED AYDIN 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ALACA 0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AKAR 0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN DİNDAR 0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞAHİN 0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MUSTAFA KAYA 0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE DİNDAR 0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN ESER 0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÖZBEK 0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KESER 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SEVİM 0 %0 Detay