|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU
|0
|%0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SAVAŞ
|0
|%0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİ AKAR
|0
|%0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KESKİN
|0
|%0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YELKEN
|0
|%0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN IŞIK
|0
|%0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED AYDIN
|0
|%0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ALACA
|0
|%0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AKAR
|0
|%0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN DİNDAR
|0
|%0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞAHİN
|0
|%0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MUSTAFA KAYA
|0
|%0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE DİNDAR
|0
|%0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN ESER
|0
|%0
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖZBEK
|0
|%0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KESER
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SEVİM
|0
|%0
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