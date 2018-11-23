|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH İNCEBOY
|0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ACAR
|0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT KARABELA
|0
|%0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH AŞAR
|0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AYYILDIZ
|0
|%0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLKADİR DEMİR
|0
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ERİCEK
|0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ÇAMAÇIKAN
|0
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP DEMİR
|0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL KAPLAN
|0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|LATİF FİDAN
|0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ ODABAŞI
|0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAŞİM KUŞLU
|0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KAAN BURAK ZARİFOĞLU
|0
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMETTİN ÇAKIR
|0
|%0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|UTKU ŞAMİL KUYUMCU
|0
|%0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMHUR GÜLAY
|0
|%0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM İNCEBOY
|0
|%0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM ASLAN
|0
|%0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN İÇÖZ
|0
|%0
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