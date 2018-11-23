|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPASLAN KARABULUT
|0
|%0
|Detay
|
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH YALÇIN
|0
|%0
|Detay
|
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ ŞEBAY
|0
|%0
|Detay
|
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEHMUS ÇETİN
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR ZAMAN
|0
|%0
|Detay
|
SASON
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT BAZ
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İMADEDDİN EKMİŞ
|0
|%0
|Detay
|
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL EPYILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|AMİNE ÖZEL
|0
|%0
|Detay
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEYNİ ÖNEL
|0
|%0
|Detay
|
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TUNÇ
|0
|%0
|Detay