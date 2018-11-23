Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ALİ ÖZCAN 0 %0 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE KÖSE 0 %0 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL TORUN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER ARSLANBOĞA 0 %0 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET VEFİ BİTKAY 0 %0 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ KARA 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ARSLAN 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN AKTAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET ER 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN YAMAN 0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN DURMUŞ 0 %0 Detay