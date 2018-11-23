|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ALİ ÖZCAN
|0
|%0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE KÖSE
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TORUN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER ARSLANBOĞA
|0
|%0
|Detay
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET VEFİ BİTKAY
|0
|%0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ KARA
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ARSLAN
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN AKTAŞ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET ER
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN YAMAN
|0
|%0
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN DURMUŞ
|0
|%0
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