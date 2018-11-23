|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TOLGA AKBAŞ
|0
|%0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
|VEHBİ ULUSOY
|0
|%0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH YILDIRIM
|0
|%0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÖZDEMİR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CELALETTİN MERMER
|0
|%0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET BİRLİK
|0
|%0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLAN SÜPHANOĞLU
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ERGÜN
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN İLGÖRMÜŞ
|0
|%0
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MİKAİL ERDAYAMIŞ
|0
|%0
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞAH ÖZEN
|0
|%0
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT MERİÇ
|0
|%0
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT YAĞRİK
|0
|%0
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