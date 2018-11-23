Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
TOLGA AKBAŞ 0 %0 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
VEHBİ ULUSOY 0 %0 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH YILDIRIM 0 %0 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÖZDEMİR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
CELALETTİN MERMER 0 %0 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEVDET BİRLİK 0 %0 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ASLAN SÜPHANOĞLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ERGÜN 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN İLGÖRMÜŞ 0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
MİKAİL ERDAYAMIŞ 0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞAH ÖZEN 0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAT MERİÇ 0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT YAĞRİK 0 %0 Detay