Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ASLIHAN CEYLAN 0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL AYEROĞLU 0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL EKER 0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARAASLAN 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BALCIK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK BAYRAKDAR 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF TEK 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ERKOÇ 0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERİFE FATMA ERBİL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN ÇİBASMAZ 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
FERDİ AK 0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL AÇIKEL 0 %0 Detay