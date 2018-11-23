|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLIHAN CEYLAN
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL AYEROĞLU
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL EKER
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARAASLAN
|0
|%0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BALCIK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK BAYRAKDAR
|0
|%0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF TEK
|0
|%0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ERKOÇ
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİFE FATMA ERBİL
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN ÇİBASMAZ
|0
|%0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|FERDİ AK
|0
|%0
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AÇIKEL
|0
|%0
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