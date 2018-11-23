Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KUBİLAY 0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
KASIM BOZKURT 0 %0 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA İNAL 0 %0 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH BAYAR 0 %0 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN BİLKAY 0 %0 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERAY CAN 0 %0 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN OBA 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KAZANCI 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK KAZANCI 0 %0 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARAKAYA 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT SÖNMEZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ASLANTAŞ 0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH KAPLAN 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR YILDIZ 0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %0
TUNAHAN TUNCER 0 %0 Detay