|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KUBİLAY
|0
|%0
|Detay
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM BOZKURT
|0
|%0
|Detay
|
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İNAL
|0
|%0
|Detay
|
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH BAYAR
|0
|%0
|Detay
|
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN BİLKAY
|0
|%0
|Detay
|
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERAY CAN
|0
|%0
|Detay
|
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN OBA
|0
|%0
|Detay
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KAZANCI
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK KAZANCI
|0
|%0
|Detay
|
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARAKAYA
|0
|%0
|Detay
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SÖNMEZ
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ASLANTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KAPLAN
|0
|%0
|Detay
|
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNAHAN TUNCER
|0
|%0
|Detay