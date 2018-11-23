|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KORKMAZ
|0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|GENÇAY YILMAZ
|0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHİM TOPÇU
|0
|%0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CAN
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAYGUSUZ
|0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEL ABİDİN TURAN
|0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN DENGİZ
|0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|RAŞİT KOLAY
|0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER TANIR
|0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL MEVLÜT COŞKUN
|0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT SEVİM
|0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK
|0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ACAR
|0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YAVUZ
|0
|%0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS KOÇAK
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM KAYA
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|NİMETULLAH NARMAN
|0
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