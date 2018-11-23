|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|TARIK ÇAĞLAR
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARAKAYA
|0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YURT
|0
|%0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CELİL DURMAZ
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARAGÖZ
|0
|%0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|KÖKSAL GÜLER
|0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT DOĞRU
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÇİMEN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMAN MÜJDECİ
|0
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE FURKAN HALİLOĞLU
|0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR SALEPCİ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KUŞCU
|0
|%0
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMAN DEMİRCİ
|0
|%0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE METİN
|0
|%0
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ÇAVUŞ
|0
|%0
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