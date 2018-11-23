|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NEZİR DURMAZ
|0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|FAİK KILIÇ
|0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AKDAĞ
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM HALİL AKBULUT
|0
|%0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜBEYİR ARSLANCA
|0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT AYDIN
|0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT AKATAY
|0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN ZENGİN
|0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KADRİ KARADUMAN
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ERASLAN
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUD YAHYA KILIÇ
|0
|%0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR BERAT ÖZKAYA
|0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHAKİM ERASLAN
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERVET MUTLU
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA ALİ ÖZTEN
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERDEM
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH YILDIRIM
|0
|%0
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