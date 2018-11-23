Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NEZİR DURMAZ 0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
FAİK KILIÇ 0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AKDAĞ 0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM HALİL AKBULUT 0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜBEYİR ARSLANCA 0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT AYDIN 0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT AKATAY 0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN ZENGİN 0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
KADRİ KARADUMAN 0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ERASLAN 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUD YAHYA KILIÇ 0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR BERAT ÖZKAYA 0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHAKİM ERASLAN 0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
SERVET MUTLU 0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA ALİ ÖZTEN 0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ERDEM 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH YILDIRIM 0 %0 Detay