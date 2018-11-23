Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF IŞIK 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
AKİF KELEŞ 0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER SEYYAR 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR AKBULUT 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇAVUŞ 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
BİROL ŞAHİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT GÜLOĞLU 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER YİĞİT 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ARSLAN 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KÜTÜKOĞLU 0 %0 Detay