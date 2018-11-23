|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF IŞIK
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AKİF KELEŞ
|0
|%0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER SEYYAR
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR AKBULUT
|0
|%0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇAVUŞ
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BİROL ŞAHİN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT GÜLOĞLU
|0
|%0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER YİĞİT
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ARSLAN
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KÜTÜKOĞLU
|0
|%0
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