Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
REMZİ NAZLI 0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER ALTINIŞIK 0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER ARAN 0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KÜKEY 0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN ARSLAN 0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR YANILMAZ 0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN YAVUZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK SEPTİOĞLU 0 %0 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET SEPTİOĞLU 0 %0 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
EBUBEKİR IRMAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ORMANOĞLU 0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ÖZTÜRK 0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ AÇMAZ 0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET CENGİZ 0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA METİN 0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURATHAN KESKİNKILIÇ 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEKİ ÇEÇEN 0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜLFÜ KARTAKGÜL 0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜNER 0 %0 Detay