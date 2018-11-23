|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ NAZLI
|0
|%0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER ALTINIŞIK
|0
|%0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER ARAN
|0
|%0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KÜKEY
|0
|%0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN ARSLAN
|0
|%0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK ÖZDEMİR
|0
|%0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR YANILMAZ
|0
|%0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN YAVUZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK SEPTİOĞLU
|0
|%0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET SEPTİOĞLU
|0
|%0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR IRMAK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ORMANOĞLU
|0
|%0
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ÖZTÜRK
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AÇMAZ
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CENGİZ
|0
|%0
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA METİN
|0
|%0
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURATHAN KESKİNKILIÇ
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEKİ ÇEÇEN
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜLFÜ KARTAKGÜL
|0
|%0
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜNER
|0
|%0
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